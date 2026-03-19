'어서와' 김준현·딘딘 "고든 램지→카디 비, 초대하고파…내한 공연만 하면 아쉽다"

기사입력 2026-03-19 14:46


'어서와' 김준현·딘딘 "고든 램지→카디 비, 초대하고파…내한 공연만 하…
딘딘(왼쪽), 김준현. 사진 제공=MBC 에브리원

[스포츠조선 정빛 기자] '어서와 한국은 처음이지?' 측이 초대하고 싶은 게스트를 언급했다.

김준현, 딘딘, 전민경 PD는 19일 MBC에브리원 예능 '어서와 한국은 처음이지?' 온라인 제작발표회에서 "고든 램지, 잭 챔피언, 카디 비 초대하고 싶다"라며 "내한 공연만 하는 것 아쉽다"라고 했다.

'어서와 한국은 처음이지?'는 다양한 나라에서 한국을 찾은 외국인들의 리얼 여행기를 담아 공감과 웃음을 전하는 프로그램이다. 특히 2025년 10월 재정비 이후 약 5개월 만에 돌아와, 반가움을 산다.

이번 시즌에서는 기존 호스트 중심 포맷에서 벗어나 '한국에 친구가 없어도 누구나 여행자가 될 수 있는' 방향으로 변화를 꾀했다.

MC로는 김준현과 딘딘이 나선다. MC들이 바라는 초대 인물에 대한 질문이 나오자, 김준현은 세계적인 스타 셰프 고든 램지를 꼽았다.

김준현은 "고든 램지가 한국 노포나 시장 길거리 음식을 먹는 모습을 보고 싶다"며 "어떤 리액션이 나올지 궁금하다. 유명 셰프들이 오면 더 흥미롭지 않을까 싶다"고 말했다.

딘딘은 영화 '아바타' 시리즈에 출연한 배우 잭 챔피언을 언급했다. 딘딘은 "과거 인터뷰 당시 잭 챔피언이 카메라가 꺼진 뒤에도 한국에 꼭 오고 싶다고 말할 정도로 관심이 컸다"며 "실제로 SNS도 팔로우하고 있고, 한국에 오면 연락하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "한국에 대한 궁금증과 진정성이 있는 사람이 오면 프로그램이 더 재미있어질 것 같다"고 기대했다.


전민경 PD 역시 팝스타 카디 비를 초대하고 싶다고 전했다. 전 PD는 "최근 라이브 방송에서 참치캔에 고추장과 김을 곁들여 먹는 모습을 봤다"며 "예상치 못한 여행이 될 것 같고 유쾌한 장면이 나올 것 같다"고 설명했다.

딘딘은 "내한 가수들이 공연만 하고 가는 것이 아쉽다"며 "입국부터 다양한 코스로 한국을 경험하는 프로그램이 되면 좋겠다"고 바랐다.

'어서와 한국은 처음이지?'는 19일 오후 8시 30분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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