CGV, 영원한 韓영화 페르소나 故안성기 추모전 개최..하녀'→'카시오페아' 대표작 8편 상영

기사입력 2026-03-19 15:20


CGV, 영원한 韓영화 페르소나 故안성기 추모전 개최..하녀'→'카시오페…

[스포츠조선 조지영 기자] CGV가 한국 영화의 페르소나 고(故) 안성기의 작품 세계를 조명하는 특별전을 선보인다.

19일 CGV는 안성기의 연기 인생과 작품 세계를 돌아보는 '안성기 배우 추모전'을 오는 25일부터 4월 14일까지 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관'에서 개최한다고 밝혔다. 이번 특별전은 한국영화에 깊은 발자취를 남긴 안성기를 기리기 위해 마련됐다.

안성기는 지난 1월 향년 74세로 별세했다. 100편이 넘는 영화에 출연하며 반세기 넘게 한국영화를 대표하는 배우로 활약해 온 그는 '라디오 스타', '인정사정 볼 것 없다', '기쁜 우리 젊은 날', '화장' 등 다양한 작품을 통해 한국영화사에 큰 의미를 남겼다.

추모전에서는 아역배우로 출연한 1960년작 '하녀'를 비롯해 '바람불어 좋은 날', '고래사냥', '칠수와 만수', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '부러진 화살', '카시오페아' 등 연대별 대표작 총 8편을 상영한다. 안성기의 연기 인생 전반을 아우르는 작품들을 통해 그의 필모그래피와 한국영화사에서의 의미를 조망할 수 있도록 구성했다. 한국영상자료원은 이번 특별전의 취지에 공감해 작품 상영을 지원한다.


CGV, 영원한 韓영화 페르소나 故안성기 추모전 개최..하녀'→'카시오페…
특히 이번 추모전은 CGV압구정 아트하우스 ART1관 '안성기관' 개관 10주년을 맞아 그 의미를 더했다. '안성기관'은 CGV아트하우스의 '한국 영화인 헌정 프로젝트'의 일환으로 조성된 상영관이다. '한국 영화인 헌정 프로젝트'는 한국 영화의 위상을 높인 영화인에게 존경과 감사의 마음을 담아 상영관을 헌정하고 그 업적을 조명하는 프로젝트다.

CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "반세기 넘게 한국 영화를 대표해 온 안성기의 작품을 극장에서 다시 만날 수 있도록 이번 기획전을 준비했다"며 "관객들이 다양한 작품을 통해 안성기가 한국 영화사에서 지닌 의미를 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편 CGV는 2016년 CGV아트하우스 서면 임권택관과 압구정 안성기관을 시작으로, 2017년 CGV용산아이파크몰 박찬욱관, 2018년 CGV명동역 씨네라이브러리(현 CGV동대문) 김기영관, 2019년 CGV강변 전도연관을 선보이며 '한국 영화인 헌정 프로젝트'를 이어오고 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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