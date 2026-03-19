힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프 : 마법의 레시피', 글로벌 사전예약 시작

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네오위즈는 힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프 : 마법의 레시피(Cats & Soup : Magic Recipe)'의 글로벌 사전예약을 시작했다고 19일 밝혔다.
특히 '고양이와 스프 : 마법의 레시피'는 단순한 후속작을 넘어 원작의 세계관을 넓히는 'IP 확장'에 주력한 만큼, 기존 팬들의 좋은 반응을 얻은 따뜻한 아트 스타일과 감성은 계승하면서도 원작과는 차별화된 재미와 새로운 팬 경험을 제공할 계획이라고 네오위즈는 전했다.
이번 '고양이와 스프 : 마법의 레시피' 글로벌 사전 예약은 기존 소프트런칭이 진행중인 미국, 캐나다, 영국, 인도네시아를 제외한 대부분의 국가에서 진행된다. 중국, 베트남, 러시아를 제외한 지역 이용자는 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전 예약에 참여할 수 있다.
사전 예약에 참여한 이용자에게는 원작 '고양이와 스프'에서 많은 사랑을 받은 인기 고양이 '벚꽃 숏헤어'를 보상으로 지급한다. 이와 함께 게임 내 유료 재화인 '젬'과 '에너지' 등 다양한 아이템도 제공되며, 추가 이벤트를 통해 '벚꽃 숏헤어' 고양이에 어울리는 코스튬도 획득할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com