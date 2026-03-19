[단독] '신스틸러' 유수빈→'신인 배우' 조째즈…'고딩형사', 찰떡 캐스팅 완성(종합)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유수빈과 재즈 보컬리스트 조째즈가 영화 '고딩형사'로 관객들과 만난다.
유수빈은 2020년 방송된 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 북한 병사 김주먹 역을 맡아 감초 연기로 눈도장을 찍었다. 이후 드라마 '스타트업', '인간실격', 'D.P.' 시즌2, '거래', '악한영웅 Class 2', '당신의 맛' 등과 영화 '소년들', '보통의 가족', '사마귀', '콘크리트 마켓' 등에 출연하며 열연을 펼쳤다. 4월 10일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에서는 이안대군(변우석)의 보좌관 최현 역을 맡아 남다른 호흡을 기대케 했다.
조째즈는 지난해 '모르시나요'로 데뷔해 음원 차트를 석권하며 대세로 떠올랐다. 그는 KBS2 '불후의 명곡' 첫 출연에서 우승을 거머쥔 데 이어 '2025 왕중왕전'까지 제패하며 뛰어난 보컬 역량을 입증했다. 본업인 가수뿐만 아니라 방송인으로서도 두각을 나타내고 있다. MBN 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'에서는 에디터로 활약 중이며, 오늘(19일) 첫 방송 예정인 tvN 예능 '놀라운 토요일'의 스핀오프 '놀라운 목요일'에서도 뛰어난 예능감을 자랑할 예정이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com