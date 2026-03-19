'지디와 한솥밥' 김종국, SF영화 세트장 같은 소속사에 충격 "이런 곳 처음"
[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 소속사 갤럭시코퍼레이션의 신사옥을 직접 방문했다.
19일 유튜브 채널 '짐종국'에는 '회사에 헬스장이 없네... (Feat. 갤럭시코퍼레이션)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김종국은 갤럭시코퍼레이션 신사옥을 찾아 구석구석을 둘러봤다.
김종국은 마치 놀이동산을 연상케 하는 독특한 입구에 놀라움을 감추지 못했다. 문을 열고 들어서자 아이돌 휴머노이드 로봇과 로봇 개가 그를 반겼다. 지드래곤과 똑같은 스타일로 꾸며진 휴머노이드 로봇은 '파워'에 맞춰 댄스를 선보였고, 로봇 개는 직접 사무실을 안내해 놀라움을 더했다.
사옥 내부도 일반 사무실과는 차원이 달랐다. 미래지향적인 인테리어와 창의적인 작가들의 작품이 곳곳에 배치돼 SF 영화 세트장을 방불케 했다. 우주선을 연상시키는 문, 여의도 전경이 한눈에 내려다보이는 최고층 뷰, 개성 넘치는 회의실, 우주 식물 등을 둘러본 김종국은 "너무 멋있게 돼 있다"며 "정말 많은 엔터사 가봤지만 이런 데는 처음이다"라며 감탄했다.
이후 소속사 직원들과 만난 김종국은 "이런 대형 기획사는 처음이다. 누구의 도움을 받아본 적이 없는데 열심히 잘 부탁드린다"고 인사했다.
한편 갤럭시코퍼레이션에는 지드래곤, 김종국, 송강호, 태민이 소속돼 있다.
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