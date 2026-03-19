하정우, 11세 연하 ♥차정원 '패셔니스타' 칭찬에 흐뭇.."나중에 데리고 오겠다"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하정우가 여자 친구 차정원 칭찬에 흐뭇한 미소를 지었다.
19일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '최화정에게 처음 꺼내는 하정우의 공개 연애 속마음 (삭발 이유)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 하정우가 게스트로 출연했다.
이날 하정우는 최화정이 축하 인사를 건네자 "여자 친구 생긴 거에 대해 축하한다고 말씀해 주시는 거냐"고 물었다. 이에 최화정은 "옛날에도 네가 말하지 않았냐. 그런데 나는 그녀인 줄은 몰랐다. 진짜 팬이다"라며 "완전히 옷을 엄청 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타 아니냐"고 말했고, 하정우는 "그렇다"며 고개를 끄덕였다.
최화정은 "괜찮으면 오늘 같이 오라고 하지 않았냐"고 말했고, 하정우는 "나중에 데리고 오겠다. 그 친구 한번 따로 초대해달라"며 미소 지었다.
또 하정우는 차정원과의 결혼설에 대해 "아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 아버지한테 연락해서 '아드님 이번에 결혼하신다면서요. 축하드려요'라고 했더니 '누구지?' 하시면서도 '감사합니다'라고 한 게 동의가 된 줄 안 거다"라고 설명했다. 이어 "사실 그런 기사 낼 때는 우리 회사에 연락해서 맞는지 사실 확인을 하고 내야 했다"며 아쉬움을 드러냈다.
그러면서 "첫 기사가 떴을 때 아버지한테 확인만 했다. 그러니까 미안하다고 하시더라"고 덧붙였다.
한편 하정우는 최근 11세 연하의 배우 겸 인플루언서 차정원과 열애를 인정했다. 다만 7월 결혼설에 대해서는 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.
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