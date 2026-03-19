이진호 "김준현, 소속사 손절X→미리 계획된 것"…'팬무시 논란' 소름돋는 실체(연예뒤통령)

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[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김준현을 둘러싼 '팬 무시 논란'과 소속사 결별설에 대해 유튜버 이진호가 직접 입장을 전했다.
이어 "논란이 발생하기 전부터 결정된 사안이기 때문에 팬 무시 논란으로 인한 계약 종료라는 해석은 합리적이지 않다"고 강조했다.
김준현을 둘러싼 논란의 발단도 짚었다. 이진호는 "지난 2월 KBS 녹화 출근길 영상에서 김준현이 팬들의 인사에 소극적으로 반응하는 모습이 포착됐다"며 "내부에서 PD로 보이는 인물을 만나자 활짝 웃으며 인사를 하는 장면이 대비되면서 논란이 커졌다"고 설명했다.
또한 출근길 문화 자체의 변화도 언급했다. 이진호는 "KBS 출근길은 원래 팬서비스 차원이었지만 최근에는 전문적으로 영상을 찍는 유튜버들이 몰리면서 분위기가 바뀌었다. 연예인 입장에서는 부담을 느낄 수 있는 환경"이라며 "당시 현장에 있던 이들이 김준현 개인 팬이 아니라 다른 출연자 팬들이 대부분이었다. 개그맨 입장에서는 과도한 리액션을 보이는 것이 오히려 부적절하게 보일 수 있다"고 전했다.
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또 일각에서 제기된 '갑질 의혹'에 대해서도 반박했다. 그는 "매니저가 문을 열어준 장면은 보안 시스템상 출입증 태그가 필요했기 때문"이라며 "갑질로 볼 수 있는 상황은 아니었다"고 말했다.
김준현의 평판에 대해서는 "여러 관계자들에게 확인한 결과 인성에 대한 부정적인 이야기는 나오지 않았다"며 "오히려 맡은 일을 성실하게 하는 프로페셔널한 인물이라는 평가가 많았다"고 전했다.
다만 그는 아쉬운 점도 짚었다. 이진호는 "연예인은 팬의 사랑으로 활동하는 직업인 만큼 오해를 살 수 있는 상황에서는 보다 적극적인 인사가 필요하지 않았나 싶다"며 "이번 논란은 개인 성향과 현장 상황, 출근길 문화 변화가 복합적으로 작용한 결과다. 단순히 영상만으로 인성을 단정 짓기는 어렵다"고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com