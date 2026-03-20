'GD와 한솥밥' 김종국, 우주 정거장 같은 역대급 신사옥 감탄 "이런 엔터사 처음"

기사입력 2026-03-20 07:01


'GD와 한솥밥' 김종국, 우주 정거장 같은 역대급 신사옥 감탄 "이런 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 김종국이 자신이 소속된 갤럭시코퍼레이션의 신사옥을 찾았다.

19일 유튜브 채널 '짐종국'에는 갤럭시코퍼레이션 신사옥 방문기를 담은 영상이 공개됐다. 영상에서 김종국은 소속사 갤럭시코퍼레이션 신사옥을 찾아 내부를 직접 둘러봤다.

건물에 들어선 김종국은 독특한 콘셉트로 꾸며진 입구에 놀라움을 드러냈다. 문을 열고 들어서자 아이돌 휴머노이드 로봇과 로봇 개가 등장해 그를 맞이했다. 지드래곤 스타일로 꾸며진 휴머노이드 로봇은 '파워'에 맞춰 댄스를 선보였고, 로봇 개는 사무실 내부를 안내하듯 움직여 미래 세계에 온 듯한 느낌을 더했다.


'GD와 한솥밥' 김종국, 우주 정거장 같은 역대급 신사옥 감탄 "이런 …
사옥 내부는 그야말로 미래 세계를 옮겨놓은 듯한 공간이었다. SF 영화 세트를 연상시키는 미래지향적 인테리어, 다양한 아티스트의 개성 있는 작품, 우주선처럼 연출된 입구, 이색적인 우주 식물 등이 감탄을 자아냈다. 김종국은 "너무 멋있게 돼 있다"며 "정말 많은 엔터사 가봤지만 이런 데는 처음이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.

한편 갤럭시코퍼레이션에는 지드래곤, 김종국, 송강호, 태민이 소속돼 있다.

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