송은이, 김숙 출연료 공개 "너무 조금 줘, 내 출연료에서 100만 원 떼 줬다"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 송은이가 김숙과의 끈끈한 우정을 자랑했다.
19일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '김숙 제주도 집, 방송에서 못다한 진짜 이야기 대방출 '이거 말해도 돼?' 결국 꺼냈습니다ㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.
김숙과 송은이는 tvN '예측불가' 1회를 보며 코멘터리를 했다. '예측불가'는 10년 넘게 방치된 김숙의 제주도집을 다시 지어 공유 별장으로 쓰는 프로젝트. 제주도 집을 산 이유에 대해 김숙은 "2012년에 일이 거의 없었다. 여기저기 다 잘렸다"고 말했고 송은이는 "네가 12년에 잘리고 내가 13년에 잘린 거 같다"고 밝혔다.
이에 귀촌을 꿈꾸며 제주도 집을 샀지만 갑자기 바빠지면서 집을 관리할 사람이 없어졌다고. 김숙은 "내가 '웃찾사'가 2007년까지 했을 거다. 그리고 고정 프로가 없어졌다. 드문드문 한번씩 나가는 게스트만 있었다"고 떠올렸고 송은이는 "그리고 네가 '무한걸스'를 했다"고 밝혔다.
하지만 김숙은 "근데도 불안불안한 게 고정이 아니라 20회 연장, 10회 연장 이런 식이라 불안했다. 그때 어떻게 해야 하지? 하다가 그때 수중에 있는 돈에 맞는 집을 사서 어떻게든 먹고 살아야겠다는 생각이었다"고 털어놨다.
이에 송은이는 "이제서야 얘기지만 그때 '무한걸스'도 얘가 안 한다고 했다. 자기 못할 거 같다고"라며 "그래서 진짜 처음 얘기하는 건데 제작진이 숙이한테 출연료를 너무 조금 주는 거다. 그래서 내 출연료에서 100만 원 떼서 숙이 달라 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
이를 들은 김숙은 "그래서 언니가 나보다 더 적게 받았어"라고 농담했고 송은이는 "은근히 올렸니?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 김숙은 "나는 나름대로 올렸는데 언니가 100만원까지 주셔서 나중에 언니가 더 적게 받고 있더라"라고 너스레를 떨었다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.