박신양, 촬영 중 눈물 뚝뚝 "인생 송두리째 바꿔 놓은 사람 있어" ('편스토랑')

[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 박신양이 촬영 중 격해진 감정을 추스르다 결국 눈물을 보인다.
3월 20일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 줄줄이 흥행작을 탄생시킨 대한민국 국보급 배우 박신양이 깜짝 등장한다. 90년대 멜로 왕자이자 수많은 명대사를 보유한 국민 스타 박신양이 요리 관찰 예능 '편스토랑'에서 어떤 모습을 보여줄지 이목이 집중된다. 특히 박신양이 눈물까지 보였다고 해 궁금증을 더한다.
이날 공개되는 VCR에 박신양이 등장하자 '편스토랑' 식구들은 입을 다물지 못했다. 전혀 예상하지 못한 인물이기 때문. 특히 국님 톱스타 박신양이 등장한 곳은 경북 안동의 고즈넉한 시골마을. 이곳에서 현재는 화가로서 작품 활동에 전념하며 지내고 있다는 박신양의 반전 일상이 '편스토랑'을 통해 모두 공개되는 것이다.
박신양의 요리 역시 주목된다. 모두가 박신양의 요리를 궁금해 한 가운데, 거침없는 칼질과 계량 따위 하지 않는 호방한 요리 스타일로 시선을 강탈한 박신양. 여기저기서 "연기 천재가 요리하는 걸 다 보네", "남자의 요리", "요리 테토남" 등 감탄이 쏟아졌다는 후문이다. 박신양은 과연 어떤 요리들을 선보일까.
그런가 하면 요리 테토남의 거친 모습과는 달리, 뜻밖의 눈물이 포착됐다고 해 궁금증을 자아낸다. 박신양이 직접 만든 음식을 지인들과 함께 먹으며 지난 이야기를 하던 중 "이 말하다가 나 울 것 같다"라며 고개를 떨군 것. 급기야 박신양은 자리에서 일어나 감정을 잠시 추스르는 듯하더니 격해진 마음에 뚝뚝 흐르는 눈물을 닦았다고.
상남자 박신양이 눈물을 흘린 것은 그의 인생을 송두리째 바꿔 놓은 한 사람 때문이었다고. 대한민국에서 연기자로 데뷔할 수 있게 용기를 준 사람도, 현재 붓을 잡고 화가로서 살게 된 계기가 되어준 사람도 모두 한 사람이라는 것. 박신양은 멀리 있는 그 사람에게 "우리 꼭 만나자!"라며 떨리는 목소리로 진심을 전했다. 박신양의 진심에 '편스토랑' 스튜디오도 감동으로 물들었다는 전언.
대체 박신양이 촬영 중 뜨거운 눈물을 보인 이유는 무엇일까. 그가 눈물까지 흘리며 애타게 그리워하고 고마워 한 사람은 누구일까. 국민 배우에서 화가로서 새로운 인생을 시작한 박신양의 특별한 이야기는 3월 20일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.