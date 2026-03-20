‘조폭설’ 후폭풍..SBS, 이재명 사과 요구에 “아직 입장 없다”
[스포츠조선 박아람 기자] SBS가 이재명 대통령의 공개 사과 요구와 관련해 "입장이 없다"며 신중한 태도를 보이고 있다.
SBS 측은 20일 매일경제 스타투데이에 "아직 입장이 없다"고 밝히며 공식 대응을 자제했다. 이에 따라 과거 보도를 둘러싼 논란에 대해 향후 어떤 입장을 내놓을지 관심이 쏠린다.
앞서 이 대통령은 자신의 SNS를 통해 과거 그것이 알고 싶다(그알)이 제기했던 '조폭 연루설'을 강하게 비판하며 사과와 후속 보도를 요구했다. 그는 해당 보도로 인해 이미지가 심각하게 훼손됐다고 주장하며, 관련 의혹이 근거 없는 내용이었다는 점을 강조했다.
또한 이 대통령은 당시 방송 제작진과 진행자를 언급하며 보도 과정의 문제를 지적했고, 정치적 목적의 왜곡된 폭로였다는 취지의 입장을 밝혔다. 이어 재발 방지를 위해서라도 관련 주체들의 반성과 사과가 필요하다고 덧붙였다.
논란이 된 '그알' 방송은 2018년 7월 '조폭과 권력-파타야 살인사건, 그 후 1년' 편으로, 당시 이재명 경기도지사를 둘러싼 의혹을 다룬 바 있다.
이와 관련해 청와대는 전날 "해당 의혹이 허위에 기반한 것임이 법적으로 확정됐다"며 언론사들에 후속 보도를 요청한 상태다.
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