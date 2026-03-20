'스파이더맨4' 티저 예고편 공개 24시간 만에 7억1860만회 조회수 돌파..역대 최고 기록

기사입력 2026-03-20 15:57


'스파이더맨4' 티저 예고편 공개 24시간 만에 7억1860만회 조회수 …

[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독, 이하 '스파이더맨4')의 티저 예고편이 공개 24시간 기준 누적 7억1860만회 조회수를 돌파하며 예고편 역대 최고 조회수 기록을 경신했다.

미국 매체 버라이어티(Variety)에 따르면 오는 7월 개봉을 앞두고 지난 18일 공개된 '스파이더맨4'의 티저 예고편이 공개 24시간 만에 7억1860만 누적 조회수를 돌파했다. 이는 예고편 공개 24시간 기준 전편 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 3억5550만회는 물론, 기존 최고 기록이었던 2024년 작품 '데드풀과 울버린'의 3억6500만회를 훌쩍 뛰어넘는 역대급 대기록으로 전 세계의 폭발적인 관심을 입증한 결과다.

또한 국내에서도 유튜브 영화 인기 급상승 차트 1위를 기록함과 동시에 예비 관객들의 뜨거운 반응이 쏟아지며 올여름 반드시 확인해야 할 단 하나의 블록버스터 흥행작의 탄생을 예고하고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아, 마크 러팔로, 존 번탈, 제이콥 배덜런, 세이디 싱크, 마이클 만도 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 7월 개봉 예정.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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