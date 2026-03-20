박미선, 암 투병 중 이경실과 뭉클한 재회.."끌어안는 순간 울컥"

박미선은 20일 자신의 사회관계망서비스에 "경실 언니랑 수아랑 유리랑. 언니가 해준 집밥 데이트"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진에는 이경실 모녀와 박미선 모녀가 환한 미소를 지으며 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다.
이경실의 집에 초대받은 박미선은 "언니가 나를 따뜻하게 안아줬다. 뭐 백 마디 말보다 따뜻하고 생일이라고 소고기 잔뜩 넣고 끓여준 미역국도 따뜻하고.. 고마워 언니"라고 전했다. 이어 "넷이 모녀여행 가기로 약속"이라며 각별한 우정을 드러냈다.
앞서 이경실 역시 박미선과 찍은 사진을 공개하며 "오늘 미선이가 딸 유리와 함께 우리 집에 놀러 왔다. 난 미선이 처음 만나는 현관에서 반가움에 끌어안는데 살짝 울컥했다"고 밝혔다.
이어 "미선아 고맙다. 그냥 고마움에 기쁘고 좋았어. 또 와. 밥은 얼마든지 해줄게"라며 애정을 전했다.
한편 박미선은 2024년 유방암 진단을 받은 뒤 모든 활동을 중단하고 항암 및 방사선 치료에 전념해 왔다. 이후 지난해 11월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 치료 과정을 직접 전하며 근황을 알린 바 있다. 짧은 머리로 등장한 그는 치료 과정에서 세 차례나 삭발한 사실을 밝히기도 했다. 그러면서 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 전했다.