이은지, 10kg 뺐는데 러닝 끊고 요요 위기 오나..."지키기 쉽지 않아"
[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 이은지가 러닝에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.
20일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '러닝크루 1회 만에 폐지합니다. 저벅저벅으로 돌아올게요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 나영석 PD와 제작진, 이은지는 함께 러닝에 나섰다.
이날 나영석 PD는 러닝 콘텐츠 촬영에 강한 불만을 드러내며 "은지도 내가 볼 때는 쇼다. 연예인으로서 콘셉트라고 본다"고 의심했다.
이은지는 제작진이 "요즘도 뛰냐"고 묻자, "겨울에는 셧다운했다"고 답했다. 이어 나PD 앞에서도 "러닝 끊은 지 꽤 됐다. 겨울에는 한 번도 안 뛰었다"고 말했다. 이를 들은 나PD는 "너 관뒀지. 콘셉트다. 금방 관둘 거 같았다"며 흥분해 웃음을 자아냈다.
오랜만에 러닝에 나선 이은지는 "심장이 이렇게 뛰는 게 오랜만인 거 같다"며 가쁜 숨을 내쉬었다. 나PD는 "진짜 오랜만에 뛰나 보다. 달리기로 건강한 개그우먼 콘셉트 된 거 아니냐"고 짓궂게 물었고, 이은지는 "지키기 쉽지 않다. 겨울이라 좀 많이 먹었다"고 순순히 자백해 웃음을 더했다.
또 이은지는 약 20분 정도 달린 뒤 "한계가 온 것 같다"며 "콘셉트인 거 인정한다. 난 러닝이 싫다"고 외쳤다. 나PD가 "설정인 거 인정하냐"고 추궁하자, 이은지는 "그때는 진짜 진심이라 열심히 했지만 지금은 러닝이 밉다"고 답해 웃음을 유발했다.
그러면서 "러닝의 좋은 점을 안다. 너무 멋진 점도 안다. 그런데 나는 러닝이랑 안 친하다. 짝사랑 중이다. 나 혼자 러닝과 연애하는 느낌"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.
한편 이은지는 과거 러닝으로 체중을 10kg 감량해 화제가 된 바 있다.
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