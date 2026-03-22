김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

최종수정 2026-03-22 06:27

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발,…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김대희의 아내 지경선 씨가 병 투병 사실을 고백했다.

21일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 "[밥묵자 200만 공약 삼자대면] 나... 지금 떨고 있니...? (feat. 신봉선, 지경선)"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 콘텐츠는 채널 구독자 200만 돌파를 기념해 제작된 것으로, '꼰대희' 캐릭터로 분한 김대희와 콩트 속 아내 역할의 신봉선, 그리고 실제 아내 지경선 씨가 한자리에 모여 '삼자대면'을 진행하는 모습이 담겼다.

이날 신봉선이 지경선 씨에게 "김대희가 좋아서 결혼했냐, 어디서 반했냐"고 묻자, 지경선 씨는 "제가 너무 어렸다. 스물여섯밖에 안 됐다"고 답하며 웃음을 자아냈다.

하지만 곧 진심이 드러났다. 김대희가 "김대희랑 결혼한 것에 후회는 없냐"고 묻자, 지경선 씨는 망설임 없이 "그럼요"라고 답했다. 또 "다음 생에도 김대희와 결혼할 생각이 있냐"는 질문에는 잠시 말을 잇지 못하다가, 자신의 건강 상태를 언급하며 울컥한 모습을 보였다.


김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발,…
그는 "제가 몇년 전에 아팠다. 조금 미안한 게 있다"고 울컥했다. 그는 "수술하고 치료하고 지금은 약 계속 먹고 있다. 추적 관찰도 계속하고 있고 그러는데, 얼마 전에 뭐가 또 생겨서 2주 전에 또 수술했다"며 병 투병 사실을 고백해 안타까움을 자아냈다.

이어 "남편에게 정말 미안하다. 건강에 문제가 없는 사람을 만났다면 걱정 없이 지냈을 텐데, 그런 부분이 미안하면서도 고맙다"고 진심을 전했다. 이에 김대희는 "사랑하는데 그게 무슨 걸림돌이 되겠냐"며 아내를 다독였고, 지경선 씨는 "그런 걱정 없이 지낼 수 있었을 텐데…"라며 아쉬움을 드러냈다. 김대희는 "건강만 잘 회복하면 된다"고 위로하며 감동을 자아냈다.

한편 김대희는 2006년 6세 연하 승무원 출신 아내와 결혼했으며 슬하에 세 딸을 뒀다.

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