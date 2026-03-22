'김지민♥' 김준호, 아빠 될 준비완료…"건강한 2세 위해 금연·금주 중…

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[스포츠조선 김준석 기자] '독박즈'가 일본 삿포로에서 알찬 맛집 섭렵과 함께 가족들과의 깜짝 만남으로 웃음과 힐링을 선사했다.
앞서 홋카이도 후라노에서 대자연을 즐긴 '독박즈'는 이번엔 홋카이도에서 가장 세련된 도시인 삿포로에서 '먹투어'에 나섰다.
'먹식이' 김준호는 첫 식당으로 "불판에 구워 먹는 양고기가 유명한 곳이 있다"며 '징기스칸' 요리집을 소개했다.
그러던 중, 다양한 부위의 양고기가 나왔고 각자 취향대로 고기를 구워 먹었다. 식사비 내기를 건 독박 게임에서는 '랜덤 돌림판 게임'을 한 결과, 유세윤이 당첨됐다.
든든히 식사를 마친 뒤, 김준호는 "삿포로에선 해장을 '파르페'로 한다고 한다"며 근처 파르페 맛집으로 향했다.
달달한 과일과 초콜릿이 올려진 파르페에 '먹텐'을 끌어올린 것도 잠시, 장동민은 "여기 해장하러 오는 곳 맞아? 죄다 커플들 아니면 여성분들만 있다"며 '현타'에 빠졌다.
이에 '독박즈'는 재빨리 파르페를 흡입한 뒤 '숟가락 돌리기 게임'으로 독박자를 정했고, 홍인규가 1독이 됐다.
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다음 날 아침, 김준호는 '오픈런 맛집'을 가자고 했다.
그는 "지민이랑 연애할 때 여기를 여행 왔는데 하루는 '지민 데이', 하루는 '준호 데이' 해서 맛집 대결을 했다. 그때 오픈런 했던 1등 맛집!"이라고 '수프 카레' 맛집을 강추했다.
'독박즈'는 '오픈런'을 했으며, 대기하는 동안 '교통비 통 독박자'를 뽑았다. 복불복 게임 결과, 장동민이 걸려서 첫 독박을 안았다.
식당에서는 각자의 취향대로 토핑을 얹어 카레를 맛봤는데, 각종 채소와 굴튀김, 통 닭다리에 감동한 '독박즈'는 "잘 왔다", "재방문 의사 100%"라며 흡족해했다.
이후 '식사비 정하기' 및 '최다 독박자' 벌칙을 두고 회의를 했고, 홍인규는 "삿포로가 드라마 '아이리스' 촬영지이자 '사탕 키스' 명장면이 탄생한 곳으로 유명하다"며 '사탕 키스'를 제안했다.
이에 장동민은 "5등이 김태희로 여장을 하고, 4등은 이병헌처럼 멋있게 하지 말고 일본 불량배 분장을 하자"라고 룰을 추가했다.
김대희는 "4등이 물고 있는 사탕을 5등에게 줘야 하는데 입술이 닿아야 한다"라고 강조해 모두를 벌벌 떨게 했다. 뒤이어 '식사비 내기' 게임을 한 결과, 홍인규가 또 독박자가 됐다.
다음 장소로 가기 전, 장동민은 "아까 형수님(김대희 아내)과 사윤이가 홋카이도에 따로 여행을 왔다고 했는데 한번 얼굴 봐야지?"라고 얘기했다.
홍인규 역시 큰아들 태경이가 일본 대학교 진학을 준비 중이라 삿포로에 와있음을 알리며, "태경이가 나보다 게임을 잘하니까 난 좋지~"라고 호응했다.
이에 김대희는 사윤이에게 전화를 걸어 "엄마와 태경이까지 셋이 재밌게 놀고 있냐?"라고 물었다. 사윤이는 "이따 아이스크림집에 가려고 한다"고 했고, 김대희는 "거기 주소 좀 보내줘~"라고 말했다. 사윤이는 "왜? 오게? 올거야?"라고 재차 확인했는데 이에 빵 터진 '독박즈'는 "오란 말인가? 오지 말란 건가?"라며 갑론을박을 벌이기도 했다.
유쾌한 케미 속, 현지 유명한 아이스크림집에서 만난 '독박즈'와, 김대희 아내, 딸, 홍인규 아들 태경이는 서로를 반갑게 끌어안았다.
이때 김대희는 "여보! '사탕 키스'나 할까?"라고 테토남 매력을 발산했다. 그러나 김대희 아내는 "사탕 샀어? 일단 이에 낀 것 좀 빼고 하면 안 돼?"라며 위생 이슈로 키스를 거부해 현장을 초토화시켰다.
일본에서 가족들과 만나 '피도 눈물도 없는' 독박 게임까지 선보일 '독박즈'의 야심찬 '삿포로 먹투어'는 28일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 43회에서 계속된다.
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