김병세, 15세 연하 ♥아내와 '시험관' 아픔…"8년째 노력 중"

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[스포츠조선 김준석 기자] 22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 58세에 첫 결혼에 골인한 배우 김병세의 결혼생활이 전격 공개된다.
이어 공개된 김병세의 남다른 '58세 결혼 성공 스토리'에 김승수와 임원희는 입을 다물지 못했다.
김병세는 아내의 마음을 얻기 위해 아내가 살던 미국 동네에서 잠복까지 했다고 해 그 사연에 대한 궁금증을 자극한다.
김병세는 처음 만난 날부터 아내의 의사와는 별개로 이미 혼자 연애를 시작했다고 고백했다.
첫 만남 당시엔 김병세에게 호감이 없었던 아내는 프러포즈를 받아들인 특별한 이유를 고백해 현장을 아수라장으로 만들었다는 후문이다.
한편, 미국에 위치한 김병세 부부의 300평 대저택이 공개됐다. 수영장, 드넓은 마당까지 있는 미국의 신혼집의 모습에 김승수는 감탄했다.
결혼 8년 차인 김병세는 "뽀뽀를 하루에 다섯 번은 한다"라며 신혼과 다름없는 부부 사이를 과시했다.
김병세는 아내에 대한 남다른 애정을 고백하는가 하면, 늦은 나이에 만났기에 시험관 도전을 수년간 해온 사실도 밝혔다. 두 사람의 2세에 대한 솔직한 이야기는 방송을 통해 공개될 예정이다.
결혼 8년 차 김병세 부부의 신혼 스토리는 22일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com