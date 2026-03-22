김병세, 15세 연하 ♥아내와 '시험관' 아픔…"8년째 노력 중"

기사입력 2026-03-22 08:25


김병세, 15세 연하 ♥아내와 '시험관' 아픔…"8년째 노력 중"

김병세, 15세 연하 ♥아내와 '시험관' 아픔…"8년째 노력 중"

[스포츠조선 김준석 기자] 22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 58세에 첫 결혼에 골인한 배우 김병세의 결혼생활이 전격 공개된다.

최근 진행된 녹화에서는 방송 최초로 아내와 함께 등장한 김병세가 아내 옆에서 한시도 떨어지지 않는 사랑꾼 면모를 보여 눈길을 끌었다.

김병세 부부의 숙소에 놀러 간 김승수와 임원희는 부러운 탄식을 해 웃음을 자아냈다.

이어 공개된 김병세의 남다른 '58세 결혼 성공 스토리'에 김승수와 임원희는 입을 다물지 못했다.

김병세는 아내의 마음을 얻기 위해 아내가 살던 미국 동네에서 잠복까지 했다고 해 그 사연에 대한 궁금증을 자극한다.

또한, 김병세는 첫 만남 이후 단 100일 만에 프러포즈를 했다고 털어놨다.

김병세는 처음 만난 날부터 아내의 의사와는 별개로 이미 혼자 연애를 시작했다고 고백했다.

첫 만남 당시엔 김병세에게 호감이 없었던 아내는 프러포즈를 받아들인 특별한 이유를 고백해 현장을 아수라장으로 만들었다는 후문이다.


한편, 미국에 위치한 김병세 부부의 300평 대저택이 공개됐다. 수영장, 드넓은 마당까지 있는 미국의 신혼집의 모습에 김승수는 감탄했다.

결혼 8년 차인 김병세는 "뽀뽀를 하루에 다섯 번은 한다"라며 신혼과 다름없는 부부 사이를 과시했다.

김병세는 아내에 대한 남다른 애정을 고백하는가 하면, 늦은 나이에 만났기에 시험관 도전을 수년간 해온 사실도 밝혔다. 두 사람의 2세에 대한 솔직한 이야기는 방송을 통해 공개될 예정이다.

결혼 8년 차 김병세 부부의 신혼 스토리는 22일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故설리 친오빠, BTS 광화문 공연 공개 저격…"공연할 곳 없는 것도 아닌데"

2.

BTS 광화문 컴백, 전세계가 놀랐다…CNN "韓 사상 최대 규모"

3.

이휘재, '불후' 무대서 결국 눈물 흘렸다…4년 만 복귀 모습 공개

4.

야노시호, 2살 때 '슈돌' 찍은 추사랑에 죄책감 "母와 함께할 시기, 불안해 했다"(윤쥬르)

5.

[BTS 컴백] 완전체 7인에 '보랏빛 광화문' 4만여명 환호(종합2보)

연예 많이본뉴스
1.

故설리 친오빠, BTS 광화문 공연 공개 저격…"공연할 곳 없는 것도 아닌데"

2.

BTS 광화문 컴백, 전세계가 놀랐다…CNN "韓 사상 최대 규모"

3.

이휘재, '불후' 무대서 결국 눈물 흘렸다…4년 만 복귀 모습 공개

4.

야노시호, 2살 때 '슈돌' 찍은 추사랑에 죄책감 "母와 함께할 시기, 불안해 했다"(윤쥬르)

5.

[BTS 컴백] 완전체 7인에 '보랏빛 광화문' 4만여명 환호(종합2보)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

4.

'김지현 또또 결승골'→'김준홍 선방쇼' 수원 삼성, 지는 법 잊었다…김해 3-0 제압 '개막 4연승'(종합)

5.

韓 축구 초비상! 멕시코 '오피셜' 공식발표, 손흥민 '라스트 댄스' 눈물 펑펑 초대형 변수 발생...한국 울린 레전드, 대표팀 승선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.