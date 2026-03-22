“이번엔 버터로 밀어붙인다” 윤남노 vs 박은영 ‘무탄고지 전쟁’
[스포츠조선 조민정 기자] '냉장고를 부탁해'가 '버터 왕자' 윤남노와 '에이미 팍' 박은영의 재대결부터 샘킴의 파격 발언까지 더해진 치열한 요리 전쟁을 예고했다.
22일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 '관리 끝판왕' 나나의 냉장고를 두고 셰프들의 15분 요리 대결이 펼쳐진다.
첫 번째 라운드에서는 '무탄고지 요리'를 주제로 윤남노와 박은영이 맞붙는다. 윤남노는 이번 시즌 단 하나의 별도 획득하지 못한 상황에서 "버터를 왕창 넣겠다"라며 승부수를 던졌다. 하지만 박은영은 "의도를 제대로 파악했는지 모르겠다"라며 날 선 견제를 이어가 긴장감을 높였다.
특히 박은영은 탄수화물 중심의 중식을 내려놓고 양식에 재도전한다. 과거 '에이미 팍'으로 도전했던 실패를 떠올리며 "이번에는 억지 없이 리스펙하는 마음으로 하겠다"라고 밝혀 결과에 관심이 쏠린다.
두 번째 라운드에서는 샘킴과 권성준이 정면 승부를 펼친다. 권성준이 샘킴의 상승세를 경계하자, 샘킴은 "권성준 단점은 연배 있어 보이는 얼굴이다"라고 직격 발언을 날리며 분위기를 단숨에 뒤집었다.
여기에 두 셰프는 나나의 선택을 받기 위해 각자 준비한 퍼포먼스까지 선보이며 현장을 웃음바다로 만들었다. 예상 밖의 경쟁과 신경전 속에서 과연 나나의 입맛을 사로잡을 승자가 누구일지 기대가 모인다.
한편 JTBC '냉장고를 부탁해'는 22일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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