김수용, 박승대와 생방송 난투극 후 근황..“영상 보고 먼저 연락오더라” (조동아리)

기사입력 2026-03-22 11:04


김수용, 박승대와 생방송 난투극 후 근황..“영상 보고 먼저 연락오더라”…

김수용, 박승대와 생방송 난투극 후 근황..“영상 보고 먼저 연락오더라”…

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김수용이 갈등을 겪었던 동료 코미디언 박승대로부터 연락을 받았다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '30년 만의 극적인 재회 KBS 7기 이영재-윤기원'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

22일 채널 '조동아리'에는 '30년만의 극적인 화해 KBS 7기 이영재-윤기원'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

앞서 지난달 김수용은 과거 코미디언이 총출동한 연말 특집 생방송 중 박승대와 주먹다짐을 벌인 적이 있다고 털어놓은 바 있다.

그는 당시 목에 고무줄을 걸고 멀리 갔다가 놓는 '고무줄 개그'를 선보인 뒤, 클로징 멘트를 하던 중 박승대가 다가왔다고 회상했다.

김수용은 "박승대가 '그 고무줄 튕기는 개그는 내가 대학로에서 후배들과 하던 건데 왜 네가 하냐'고 따지더라"며 당시 상황을 설명했다. 이에 대해 "고무줄 개그는 많은 사람들이 하던 거라 '특집'으로 한 건데 그게 뭐 대단하냐'고 했더니, 박승대가 '어쭈?'라고 하더라"고 덧붙였다.

이어 "생방송 중이라 끝나고 이야기하자고 했는데, 갑자기 박승대가 헤딩을 했다"며 "대응하면 안 됐는데 순간 욱해서 결국 서로 주먹질과 발길질을 주고받았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

이를 지켜본 김용만과 지석진은 "앞에서는 생방송이 이어지고 있었기 때문에 '웃어'라고 하면서도 뒤에서는 '말려, 막아'라고 외치며 상황을 수습했다"고 당시 긴박했던 분위기를 전했다.


방송 이후 두 사람은 선배 코미디언들에게 불려가 크게 꾸중을 들었다. 김수용은 "선배님이 '코미디 40년 하면서 방송 중 싸우는 건 처음 본다'고 하셨다"며 희극인실에서 호되게 혼이 났다고 말했다.

이후 두 사람은 오해를 풀고 친구가 됐다고.

김수용은 "해당 방송이 화제가 된 뒤 박승대에게 전화가 왔는데, 영상을 보고 재미있었다고 하더라"며 "마무리가 잘돼서 다행이라고 했다. 만약 싸운 이야기로만 끝났다면 서로 본인도 이상해졌을 것"이라고 전했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'먹튀·층간소음' 논란 후 4년…이휘재, 회식도 불참한 채 '007 작전' 복귀

2.

남진, 괴한 3명 칼부림에 '허벅지 관통'…"지금은 가해자와 가깝게 지내"

3.

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

4.

'성매매 합법화' 뭇매 김동완, 이번엔 '폭행' MC딩동 응원…28년 팬들도 '손절'

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

'먹튀·층간소음' 논란 후 4년…이휘재, 회식도 불참한 채 '007 작전' 복귀

2.

남진, 괴한 3명 칼부림에 '허벅지 관통'…"지금은 가해자와 가깝게 지내"

3.

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

4.

'성매매 합법화' 뭇매 김동완, 이번엔 '폭행' MC딩동 응원…28년 팬들도 '손절'

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

4.

日 축구 망했다! 韓 안중에도 없는 英 평가전, 최악의 상황 마주하나...투헬 감독 파격 선언 "일본전, 새로운 조합 시험할 것"

5.

韓 축구 초비상! 멕시코 '오피셜' 공식발표, 손흥민 '라스트 댄스' 눈물 펑펑 초대형 변수 발생...한국 울린 레전드, 대표팀 승선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.