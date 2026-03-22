안성재, 초등학생 입맛도 사로 잡을까…전교생 위한 급식 도전('방과후 태리쌤')

기사입력 2026-03-22 14:59


안성재, 초등학생 입맛도 사로 잡을까…전교생 위한 급식 도전('방과후 태…
사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 세계적인 셰프 안성재가 초등학교 급식에 도전한다.

22일 방송될 tvN '방과후 태리쌤' 5회에서는 용흥초등학교 운동회를 더욱 특별하게 해줄 초특급 이벤트가 진행된다. 안성재가 전교생을 위한 건강하고 맛있는 급식을 만들어주는 것.

안성재는 아이들의 입맛과 색다른 미식 경험을 고려해 메인 요리부터 디저트까지 다채로운 급식 메뉴를 계획한다. 선생님 숙소에 있는 주방과 마당의 화덕을 모두 이용하며 김태리와 최현욱, 강남은 요리 보조로 재료 손질부터 조리까지 최선을 다해 도울 예정이다.

특히 대량 조리 전, 테스트용으로 각각의 메뉴들을 만들어 보는 가운데 안성재의 음식을 시식한 요리 보조들이 찐 반응을 터트린다. 김태리는 "애들 너무 좋아하겠다"라며 놀라고, 강남은 "청담동에서 3만 원이야"라고 클래스가 다른 맛에 극찬해 안성재표 급식에 기대가 높아지고 있다.

이날 방송에서는 초보 선생님들이 방과후 연극반 아이들과 사과 따기 체험에 나선다. 음악 감독 코드 쿤스트를 처음 만나는 아이들은 "드디어 연예인이 오셨어요"라며 반기고 그가 출연했던 프로그램도 알고 있어 흐뭇한 미소를 자아낸다고.

뿐만 아니라 '태리쌤' 김태리 팀과 '감자쌤' 최현욱 팀으로 나뉘어 두 팀의 양보 없는 사과 따기 대결이 펼쳐진다. 문경의 특산물이 사과인 만큼 지식이 남다른 '사과 박사' 아이들의 활약 속 과연 어느 팀이 승리하게 될지 궁금해진다.

한편 tvN '방과후 태리쌤' 5회는 22일 오후 7시 40분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이재은, 도피성 결혼→결국 11년 만에 합의 이혼.."죽을 만큼 힘들었다"

2.

김건모, 이혼 4년 만에 청혼 받아..“결혼하고 싶다고? 엉망진창이야”

3.

송혜교, 확 달라진 얼굴..실제로 보면 중학생? 동안 미모 놀랍네

4.

김수용, 박승대와 생방송 난투극 후 근황..“영상 보고 먼저 연락오더라” (조동아리)

5.

김동완, '여성BJ 폭행 논란' MC딩동 응원했다가…"상황 충분히 고려 못해" 삭제 엔딩[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이재은, 도피성 결혼→결국 11년 만에 합의 이혼.."죽을 만큼 힘들었다"

2.

김건모, 이혼 4년 만에 청혼 받아..“결혼하고 싶다고? 엉망진창이야”

3.

송혜교, 확 달라진 얼굴..실제로 보면 중학생? 동안 미모 놀랍네

4.

김수용, 박승대와 생방송 난투극 후 근황..“영상 보고 먼저 연락오더라” (조동아리)

5.

김동완, '여성BJ 폭행 논란' MC딩동 응원했다가…"상황 충분히 고려 못해" 삭제 엔딩[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[부음]'한국 유도 영웅' 박종학 전 국가대표 감독 향년 68세로 별세

2.

'투타니 가세' 다저스는 당연히 1등…그런데 KBO MVP도 순위에 들었다? "유턴 성공 명단에 합류할 수 있다"

3.

타팀 사령탑에 "살 빠졌네" 거침없는 농담, 41세 세터가 아직도 최고?…봄배구 전쟁, 새얼굴 대관식 가능할까

4.

'타율 0.391, OPS 1.288' 공포의 1번, 붙박이로 간다 "스윙 궤도 수정, 올 시즌 '에버리지' 대폭 상승 기대"[대구현장]

5.

국대 좌완, '괴력의 회복력', 선발 복귀→개막 로테이션 합류 수순 "24일 키움전 등판, 40구부터 빌드업 시작"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.