김승현, 6년째 캐스팅 없다더니..캐리커처 투잡까지 "돈벌이 안 돼 관상도 봐"

기사입력 2026-03-22 17:00


김승현, 6년째 캐스팅 없다더니..캐리커처 투잡까지 "돈벌이 안 돼 관상…

[스포츠조선 조윤선 기자] 김승현이 캐리커처 화가 '봉쥬르킴'으로 변신했다.

22일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '연예인 생일 맞나요? 진짜 별거 없는 김승현의 현실적인 귀빠진 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김승현은 46번째 생일을 맞아 어머니와 단둘이 오붓한 데이트를 즐겼다.

김승현은 "어머니가 나를 낳아주신 날이니까 둘만의 데이트를 해볼까 한다"고 말했고, 어머니는 "태어나게 해줬다고 맛있는 걸 대접해 주겠다고 해서 오게 됐다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

두 사람은 청량리 시장의 한 고깃집을 찾아 식사를 즐겼다. 김승현은 "지금은 성인이 돼서 그나마 철들고 나아졌는데 어머니가 날 낳고 고생 엄청 많이 했다. 뭐 안 사주면 바닥에 뒹굴고 떼쓰고 막 울었다"며 죄송한 마음을 드러냈다. 어머니는 "엄청 극성맞았다. 온 동네 다 휩쓸고 다녔다"며 말썽꾸러기였던 아들의 과거를 떠올렸다.

이날 김승현은 부캐 '봉쥬르킴'으로 변신해 어머니의 캐리커처를 직접 그리는 시간도 가졌다. 그는 "요즘 캐리커처만 그려서는 돈벌이가 안 돼서 캐리커처 그려주면서 관상도 보고 있다"며 앱을 보면서 어설프게 관상을 보는 모습으로 웃음을 자아냈다. 이어 "누차 얘기하지만 이벤트로 캐리커처나 단체로 행사 필요하신 거 있으면 언제든 봉쥬르 킴 연락달라"고 적극 홍보했다.


김승현, 6년째 캐스팅 없다더니..캐리커처 투잡까지 "돈벌이 안 돼 관상…
이후 김승현은 집으로 돌아와 어머니, 아내, 딸 리윤이와 함께 2차 생일 파티를 이어갔다. 조각 케이크 하나로 단출하게 파티를 즐긴 뒤, 그는 어머니를 위해 직접 노래를 부르고 손 편지를 낭독해 감동을 자아냈다.

이에 어머니는 "고생해서 키운 보람이 있다. 엄마 아들로 태어나줘서 고맙다"며 "의젓하게 가정도 잘 지키면서 잘 사는 것만으로도 너무 고맙게 생각한다. 앞으로 더 잘되는 모습 보여줬으면 좋겠다"며 아들을 향한 따뜻한 마음을 전했다.

한편 김승현은 미혼부로 딸 수빈 양을 키우던 중, 2020년 MBN '알토란'을 통해 인연을 맺은 작가 장정윤과 결혼해 2024년 둘째 딸 리윤을 품에 안았다.


최근 김승현은 자신의 유튜브 채널을 통해 작품 캐스팅이 들어오지 않아 6년째 연기 공백 상태라고 밝혀 관심을 모았다. 김승현 어머니는 "연기를 잘하는데 왜 드라마 같은 데서 섭외가 안 들어오냐"고 토로했고, 김승현 아내 역시 "드라마 좀 써달라"며 안타까움을 드러냈다.

이후 생계에 대한 걱정이 이어지자 김승현은 "그 정도는 아니다. 연예인 걱정은 하지 말라고 하지 않냐"고 밝히며 팬들을 안심시켰다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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