[종합] "난 네가 부럽지 않아"…기안84, BTS 진에 '허세' 쩔었다→"아이돌 인생 쉽지 않구나"(인생84)

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[스포츠조선 고재완 기자] "너 없이는 '기안장2' 할 생각 없어."
영상에서 BTS 진이 게스트로 출연해 기안84와 오랜만의 만남을 가졌다. 진이 먼저 "'기안장2'는 왜 안 나와요"라고 꺼내자 기안84는 "너 없이는 '기안장' 할 생각 없어"라고 단호하게 말했다. 이에 진이 "거짓말"이라며 받아쳤고, 결국 진의 빡빡한 스케줄 때문에 성사가 어려웠다고 두 사람 모두 인정했다.
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또 진은 BTS 활동에 대한 생각 변화도 털어놨다. 그는 "예전에는 7년 정도 활동하고 그만둘 수도 있다고 생각했지만, 하다 보니 점점 더 재밌어지고 진심이 됐다"고 고백했다. 이어 "팬들 덕분에 더 오래, 더 진지하게 해도 되겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.
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이 자리에서 진은 BTS 완전체 컴백 소식도 전했다. 군 전역 후 3년 9개월 만의 완전체 앨범으로, 제목은 '아리랑'이라고 밝혔다. 그는 "기다림과 그리움, 감사의 마음을 담았다"며 "팬분들이 기다려 주셔서 감사하다는 뜻을 아리랑이라는 단어에 녹였다"고 설명했다.
진은 마인드 변화에 대해서도 솔직하게 털어놨다. "22살 데뷔 당시에는 7년 하고 그만두자는 마음이 컸다"면서도 "하다 보니 점점 재밌어지고 팬분들께 감사한 마음이 커지면서 더 진심이 됐다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com