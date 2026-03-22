[종합] "난 네가 부럽지 않아"…기안84, BTS 진에 '허세' 쩔었다→"아이돌 인생 쉽지 않구나"(인생84)

기사입력 2026-03-22 20:15


[종합] "난 네가 부럽지 않아"…기안84, BTS 진에 '허세' 쩔었다…

[스포츠조선 고재완 기자] "너 없이는 '기안장2' 할 생각 없어."

기안84가 BTS 진과의 재회에서 '기안장2' 불발 이유를 솔직하게 털어놨다.

기안84는 22일 자신의 유튜브 채널 '인생84'에 '옛날 직원과 함께'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 BTS 진이 게스트로 출연해 기안84와 오랜만의 만남을 가졌다. 진이 먼저 "'기안장2'는 왜 안 나와요"라고 꺼내자 기안84는 "너 없이는 '기안장' 할 생각 없어"라고 단호하게 말했다. 이에 진이 "거짓말"이라며 받아쳤고, 결국 진의 빡빡한 스케줄 때문에 성사가 어려웠다고 두 사람 모두 인정했다.


[종합] "난 네가 부럽지 않아"…기안84, BTS 진에 '허세' 쩔었다…

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사실 넷플릭스 시리즈 '대환장 기안장2'는 올 하반기 방송을 예정하고 있다. 기안84를 주축으로 김연경 이준호 카즈하가 새로운 멤버로 발탁됐다. 시즌1에서는 진과 지예은이 출연한 바 있다.

진은 이후 근황에 대해 "개인 앨범 작업과 투어를 병행하고 있다"며 바쁜 일정을 전했고, 기안84는 "그 사이에도 네 얼굴이 광고나 곳곳에서 계속 보였다"며 여전한 글로벌 스타의 위상을 언급했다.

또 진은 BTS 활동에 대한 생각 변화도 털어놨다. 그는 "예전에는 7년 정도 활동하고 그만둘 수도 있다고 생각했지만, 하다 보니 점점 더 재밌어지고 진심이 됐다"고 고백했다. 이어 "팬들 덕분에 더 오래, 더 진지하게 해도 되겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.


[종합] "난 네가 부럽지 않아"…기안84, BTS 진에 '허세' 쩔었다…

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이날 방송에서 두 사람은 김밥을 함께 먹고 게임을 하는 등 자연스러운 케미를 이어갔다. 진은 "형과 하는 촬영은 근본 없는 자유로움이 매력"이라고 말했고, 기안84 역시 "그게 우리 스타일"이라며 웃음을 보였다.


이 자리에서 진은 BTS 완전체 컴백 소식도 전했다. 군 전역 후 3년 9개월 만의 완전체 앨범으로, 제목은 '아리랑'이라고 밝혔다. 그는 "기다림과 그리움, 감사의 마음을 담았다"며 "팬분들이 기다려 주셔서 감사하다는 뜻을 아리랑이라는 단어에 녹였다"고 설명했다.

진은 마인드 변화에 대해서도 솔직하게 털어놨다. "22살 데뷔 당시에는 7년 하고 그만두자는 마음이 컸다"면서도 "하다 보니 점점 재밌어지고 팬분들께 감사한 마음이 커지면서 더 진심이 됐다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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