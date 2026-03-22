[종합] 이진호 "박나래 경찰조사→매니저들 '합의금 5억원 가능한가, 4억으로 합의할 수 있나' 묻더라" (연예뒤통령)

기사입력 2026-03-23 07:01


[종합] 이진호 "박나래 경찰조사→매니저들 '합의금 5억원 가능한가, 4…

[스포츠조선 고재완 기자] "합의금 5억 가능하냐고 물어봤다"

코미디언 박나래가 전 매니저와의 갈등으로 경찰 2차 조사를 받은 가운데, 합의금 요구 정황까지 공개되며 논란이 확산되고 있다.

지난 20일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에 공개된 '충격 단독! "합의금 5억! 기사 못 막아도.." 경찰조사 박나래 소름돋는 증거'라는 제목의 영상에서 이진호는 "박나래 측에 '합의금으로 박나래가 5억 원을 줄 수 있는지 물어봤다"며 "놀라자 '그러면 4억 원으로 합의할 수 있겠느냐'고 다시 물어봤다"고 주장했다.


[종합] 이진호 "박나래 경찰조사→매니저들 '합의금 5억원 가능한가, 4…
이어 그는 "매니저 측에서 '기사가 나가는 것은 막기 어렵지만, 합의가 되면 문제가 없을 것'이라는 취지의 말을 했다"고 덧붙였다.

이진호에 따르면 박나래는 서울 강남경찰서에서 특수상해 혐의 등으로 두 번째 피고소인 조사를 받았다. 그는 "고소 건이 여러 건이라 조사 자체가 길어질 수밖에 없는 구조"라고 설명했다.


[종합] 이진호 "박나래 경찰조사→매니저들 '합의금 5억원 가능한가, 4…

[종합] 이진호 "박나래 경찰조사→매니저들 '합의금 5억원 가능한가, 4…
특히 핵심 쟁점으로는 전 매니저가 주장한 특수폭행 의혹이 꼽힌다. 이진호는 "매니저 측은 술자리에서 와인잔을 던져 상해를 입었다고 주장하고 있다"며 "이 부분이 인정되느냐에 따라 사건의 방향이 달라질 수 있다"고 말했다.

다만 현장 상황에 대해서는 엇갈린 진술도 전해졌다. 그는 "당시 함께 있던 일부 관계자들은 술잔을 던지는 행위를 보지 못했다고 진술한 상황"이라고 전했다.

또한 의료법 및 대리처방 논란도 언급됐다. 이진호는 "무자격 시술 자체로 박나래가 처벌받기는 어려울 수 있지만, 매니저를 통한 대리처방 정황은 처벌 가능성이 있다"고 분석했다.


전 매니저의 횡령 의혹 역시 수사 대상이다. 그는 "수천만 원대 횡령 의혹이 제기된 상황"이라며 "이 부분이 인정될 경우 사건의 본질 자체가 달라질 수 있다"고 밝혔다.

끝으로 이진호는 "잘못한 부분이 있다면 반드시 처벌받아야 한다"며 "경찰 수사를 통해 모든 사실관계가 밝혀질 것"이라고 강조했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

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