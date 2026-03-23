[공식] '왕과 사는 남자', '극한직업' '명량'만 남았다..1475만 돌파 '역대 흥행 3위'

기사입력 2026-03-23 08:22


[공식] '왕과 사는 남자', '극한직업' '명량'만 남았다..1475만…

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 역대 박스오피스 3위에 올랐다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면, '왕과 사는 남자'가 개봉 47일째인 지난 22일 누적 관객수 1475만명을 돌파하며 역대 박스오피스 3위에 오르는 기염을 토했다.

깊은 울림으로 '왕사남' 신드롬을 불러일으키며 관객들의 폭발적인 반응을 얻고 있는 '왕과 사는 남자'가 흥행 신기록을 세운 것. 개봉 지난 22일 누적 관객수 1475만명을 기록한 '왕과 사는 남자'는 역대 최고 흥행 외화인 '어벤져스: 엔드게임'(1397만명)과 역대 박스오피스 4위 '국제시장'(1426만명), 3위 '신과함께-죄와 벌'(1441만명)의 최종 관객수 기록을 넘어서며, 역대 전체 박스오피스 3위에 올랐다.

개봉 7주차에도 식지 않는 흥행 열기를 보여준 '왕과 사는 남자'가 또 어떤 새로운 기록을 세울지 기대가 모이고 있다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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