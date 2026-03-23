'박성광♥' 이솔이, 42→45kg 증가에 '뼈마름' 위한 다이어트..."몸 무겁고 속 불편"
[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 몸무게 증가 후 달라진 몸 상태를 전했다.
이솔이는 23일 자신의 SNS를 통해 일상을 공유했다.
이날 이솔이는 "+3kg. 몸이 무겁고 속이 불편하다"라면서 체중이 증가한 뒤 달라진 몸 상태에 대해 밝혔다. 그러면서 그는 "다음주부터 다시 혈당컷, 무탄수 간다"라면서 완벽한 몸매를 위한 관리를 예고했다.
최근 이솔이는 42kg 몸무게를 공개한 뒤, 늘씬한 몸매를 자랑한 바 있다. 이솔이는 "체질 바뀌어서 먹는 족족 살이 빠진다. 이제 먹어도 원상 복구되는 마법에 걸렸다. 겨울 동안 운동을 쉬었지만, 용감하게 복부 체크한다"라면서 휴지 4칸 반으로 허리가 감싸지는 등 늘씬한 허리 라인을 자랑해 화제를 모았다.
한편, 이솔이는 지난 2020년 개그맨 박성광과 결혼, SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 결혼 일상을 공개해 왔다.
지난해 4월 여성암 투병을 고백했던 이솔이는 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 고백했다. 현재는 항암 치료를 마치고 정기 검진을 받고 있는 이솔이는 건강하게 몸을 관리하는 근황을 공개하고 있다.
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