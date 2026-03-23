'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→서장훈 "운동 못하겠으면 그냥 살아" 뼈때리는 일침(물어보살)

기사입력 2026-03-23 10:32


'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…

[스포츠조선 고재완 기자] 신세경 '닮았던' 사연자, 극단적 체중 증가로 고민에 빠진다.

23일 밤 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 357회에서는 한때 배우 신세경을 닮았다는 말을 들었지만, 극단적인 체중 증가로 고민에 빠진 29살 사연자가 보살들을 찾아온다.

사연자는 42kg이었을 때 신세경 닮았다는 말을 들었다며 지금은 127kg까지 살이 쪄 예전의 미모를 되찾고 싶다고 고민을 털어놓는다. 이에 이수근은 사연자의 과거 사진을 확인한 뒤, "에이 거짓말! 신세경을 떠나서 예뻐"라며 놀란 반응을 보인다.

이수근이 "어쩌다 127kg까지 살이 찐 거냐"고 묻자, 사연자는 "24살 때 취업에 실패한 이후 배달 앱에 빠지면서 체중이 급격히 늘었다"고 설명한다. 특히 크루아상, 베이글, 홀케이크 등 빵류를 자주 주문하며 하루 두 번 배달을 시켜 총 네 끼를 먹는다고 밝혀 보살들을 놀라게 한다.


'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…

'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…

'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…
또, 사연자는 다이어트 실패로 자존감이 떨어지면서 성형과 각종 시술을 받았고 화장품도 계속 구매하고 있다고 털어놓는다.

사연을 들은 서장훈은 "3층 계단 올라오는데 힘들어할 정도면 이미 몸에 문제가 생기고 있다는 증거"라며 "빵집 딸도 케이크를 하루에 하나씩 안 먹는다. 홀 케이크를 매일 먹는데 살이 안 찌는 게 이상한 것"이라고 지적한다.


'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…

'42kg→127kg' 신세경 '닮았던'女…"배달음식 빠져 하루 네끼"→…
서장훈은 "오늘 여기 온 계기로 다시 태어나야 한다"며 "42kg로 돌아가라는 얘기는 아니지만 지금 몸무게는 안 된다"고 강조한다. 이어 "앞으로 화장품 가게에 갈 때는 시간이 얼마나 걸리든 걸어가고, 하루 두 끼로 루틴을 줄여라. 그 정도만 해도 처음엔 살이 확 빠질 것"이라고 조언을 건넨다. 또 "원하는 몸무게로 가려면 그때는 전문가의 도움을 받아야 한다. 그것도 못 하겠다고 하면 그냥 이렇게 살아"라며 단호하게 말한다.

이수근 역시 "우선 건강검진을 먼저 받아보고 결과를 보면 더 느끼는 게 있을 것"이라며 건강을 우선으로 생각하라는 조언을 덧붙인다.

이외에도 프렌치 파파 이동준 셰프의 악플 고민, 소년원만 세 차례 간 17세 여고생의 이야기 등은 오늘(23일) 밤 8시 방송되는 '무엇이든 물어보살' 357회에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

3.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

4.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

3.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

4.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

4.

"선수들 손톱 좀 깎고 경기해 줘!"...'안양전 결승골' 무고사, 붕대 투혼 발휘했던 사연

5.

"지옥이나 가라"더니, 개막 앞두고 "우리는 형제"...갈등 이대로 일단락?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.