'153cm' 송가인, 44kg+뼈말라의 놀라운 실물 "얼굴 작고 왜소해…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 체형 진단 후 완벽한 스타일링으로 시선을 집중시켰다.
23일 유튜브 채널 '송가인'에는 "송가인 퍼스널 컬러 받으러 갔다가 송가인 속마음 싹 다 털어버린 날!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 송가인은 퍼스널 컬러 진단을 위해 컬러테라피 스튜디오를 찾았다.
이때 이미지 전문가는 송가인을 향해 "얼굴이 정말 작으시고 왜소하시다"라면서 송가인의 첫인상에 대해 밝혔다. 이에 송가인은 "TV에 크게 나온다"라고 해 웃음을 안겼다.
이후 송가인은 퍼스널 컬러 진단에 이어 골격, 체형 진단까지 받았다. 시선이 상체로 먼저 향하는 체형이라는 송가인은 "라운드 형태 넥라인은 추천하지 않는다"라는 전문가의 말에 "맞다. 목폴라 같은 건 절대 안 입는다"라고 했다. 이어 송가인은 "브이라인으로 시선 분산, 체형 보완되는 의상을 입는 게 좋다"라는 추천을 받았다.
전문가는 "어깨는 잘 발달되어 있는 보통의 어깨 라인을 갖고 있다. 허리도 되게 얇다"라면서 송가인의 체형을 진단한 뒤, "바지를 배꼽 라인 위로 올려서 입어라"라고 추천했다. 이를 들은 송가인은 "그래서 하이웨스트를 좋아한다"라면서 허리 핏이 보완된 의상으로 갈아입고 등장, 이때 키가 153cm라는 사실이 믿기지 않을 정도의 완벽한 비율을 자랑해 눈길을 끌었다.