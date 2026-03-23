큐브 퇴사자 3인 폭로 "女연습생 40kg 초반 유지 못하면 거침없이 잘라"(이창섭)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 비투비 이창섭, 에이핑크 박초롱, 하이라이트 손동운이 전 소속사 시절의 혹독했던 연습생 문화를 솔직하게 털어놨다.
최근 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'에는 '현 K-POP 기강 잡으러 왔다 (에이핑크, 비투비, 비스트)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 오프닝에서 제작진은 "전직장 큐브시지 않았냐. 큐브에서 퇴사한 사람들을 모셨다"고 이야기 해 이창섭을 놀라게 했다. 곧이어 게스트 박초롱, 손동운이 등장했고, 세 사람은 반가운 인사를 나눴다.
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이창섭 역시 ""정말 매달 살 떨렸다. 거침없이 잘랐다"면서 "살도 못 빼면 잘렸다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 박초롱이 "매주 월요일마다 몸무게를 쟀다"고 말하자, 이창섭은 "우리도 똑같았다. 나는 입사 당시 80kg이었는데 60kg까지 감량했다"며 공감했다.
이어 "여자는 40kg 초반대, 남자들은 60kg 중반을 원했다. 키 큰 애들은 70kg초반대를 원했다"라고 덧붙이며 당시의 엄격한 기준을 전했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com