ITZY 유나 "7년만의 솔로 데뷔 설레고 떨려, 욕심 크다"
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|있지(ITZY) 유나가 23일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트홀에서 솔로 데뷔 첫 미니앨범 '아이스크림(Ice Cream) 발매 쇼케이스를 열었다. 유나가 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com
[스포츠조선 백지은 기자] ITZY 유나가 솔로 데뷔 소감을 밝혔다.
23일 오후 서울 광진구 자양동 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 유나의 솔로 데뷔 앨범 '아이스크림' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.
유나는 "오늘은 언니들 없이 혼자 서게 됐다. ITZY로 데뷔하던 순간 만큼이나 설레고 떨린다. 솔로 유나도 예쁘게 봐주시고 응원과 관심 부탁 드린다. 7년만에 첫 솔로를 내게 돼서 부담도 크다. 잘해내고 싶다는 욕심이 크다. 예지 언니가 솔로 활동을 멋있게 다 해줘서 좋은 의미로 영향을 많이 받아서 열심히 준비해갈 수 있었다"고 밝혔다.
'아이스크림'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르의 곡으로 '지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 긍정 메시지를 담았다.
이밖에 이번 앨범에는 힙합 브레이크 비트의 '비보이', R&B와 소프트 펑크 기반의 '블루 메이즈', 신스팝 '하이퍼 드림' 등 총 4곡이 수록됐다. 선명한 비트를 중심으로 한 유기적인 앨범 구성은 골라 듣는 재미를 배가시킨다.
'아이스크림'은 23일 오후 6시 공개된다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
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