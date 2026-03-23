ITZY 유나, '장카설유' 비주얼 4대장 인정 "K팝 비주얼 아이콘 감사"

있지(ITZY) 유나가 23일 오후 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트홀에서 솔로 데뷔 첫 미니앨범 '아이스크림(Ice Cream) 발매 쇼케이스를 열었다. 유나가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.23/
[스포츠조선 백지은 기자] ITZY 유나가 비주얼 자신감을 드러냈다.
23일 오후 서울 광진구 자양동 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 유나의 솔로 데뷔 앨범 '아이스크림' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.
유나는 "첫 솔로 앨범이기 때문에 저만의 색으로 가득 채우려고 공을 들였다. 밝고 자연스러운 에너지를 담았다. 좀에 굉장히 듣기 좋은 노래"라고 소개했다.
특히 아이브 장원영, 에스파 카리나, 엔믹스 설윤과 함께 '장카설유'로 불리며 'K팝 비주얼 아이콘'으로 군림하고 있는 것에 대해 "'K팝 비주얼 아이콘'으로 불러주셔서 감사드리고 솔로 아티스트로서도 역량이 있는 아티스트라는 걸 보여 드리고 싶다. 퍼포먼스를 구상할 때 누구나 따라추고 싶어하는 춤이었으면 좋겠다는 생각으로 준비했다. 덧붙여 저와 잘 어울리는 퍼포먼스로 준비했다"고 말했다.
'아이스크림'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르의 곡으로 '지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 긍정 메시지를 담았다.
이밖에 이번 앨범에는 힙합 브레이크 비트의 '비보이', R&B와 소프트 펑크 기반의 '블루 메이즈', 신스팝 '하이퍼 드림' 등 총 4곡이 수록됐다. 선명한 비트를 중심으로 한 유기적인 앨범 구성은 골라 듣는 재미를 배가시킨다.