연기 좀 살살해..하정우, '건물주'서 고밀도 연기 차력쇼 '호평'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 하정우의 고밀도 연기 차력쇼가 시작됐다.
이후 납치범 용의자로 지목되어 취조실에 들어가게 되었을 때의 수종의 눈빛에선 여기서 들킬 수 없다는 숨겨진 절박함과 절망감이 교차되며 드러났다. 이 가운데 재개발을 앞두고 건물에 대한 압박을 이어가는 요나(심은경)와 자신을 유일하게 믿어주던 아내 김선(임수정)이 친구 활성과 내연 관계였다는 사실, 세윤 빌딩이 재개발 구역이 된다는 정보를 활성은 미리 알고 있었다는 사실 등은 간신히 붙잡았던 수종의 멘탈을 마구잡이로 흔들기에 충분했다.
아내와 딸을 사랑하는 평범한 가장이자 건물 빚을 갚기 위해 가족 몰래 했던 배달 아르바이트가 최대의 비밀이었던 수종에게 이 모든 일들은 감정의 소용돌이로 돌아왔다.
이번 작품을 통해 19년 만에 안방극장 시청자들과 만나고 있는 하정우는 매회 눈을 뗄 수 없는 서프펜스 엔딩을 관전 포인트로 꼽았다. 생계형 건물주이자 평범했던 가장이었던 수종이 앞으로 어떤 식으로 흑화 하게 될지, 계속해서 드러날 새로운 진실들에 더욱 궁금증이 모아지고 있다.
한편, 하정우가 출연하는 tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 매주 토, 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com