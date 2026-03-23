'49세 돌싱' 28기 경수, 초동안 ♥여자친구 공개 "30대 초반 아니냐" 감탄

기사입력 2026-03-23 14:55


'49세 돌싱' 28기 경수, 초동안 ♥여자친구 공개 "30대 초반 아니…

[스포츠조선 김소희 기자]''나는 솔로' 28기 경수가 직접 열애 사실을 공개하며 또 하나의 커플 탄생을 알렸다.

경수는 23일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여자친구와 함께 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 거울 앞에서 여자친구와 팔짱을 낀 채 다정한 포즈를 취하며 애정을 드러냈다.

이를 본 '나는 솔로' 28기 영자는 "너무 잘 어울린다"고 칭찬했고, 순자 또한 "와우"라며 감탄했다. 28기 영호는 "형수님 안녕하십니까"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

특히 한 팬이 "진짜 여자친구냐. 여자분 30대 초반으로 보인다"고 묻자, 경수는 엄지척 이모티콘으로 답글을 남겨 눈길을 끌었다.

한편 경수는 '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 1978년생인 그는 한국 최초 유럽 진출 골키퍼 출신으로, 방송 당시 영숙과 서로를 최종 선택했으나 방송 이후 현실 연인으로 이어지지는 않았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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