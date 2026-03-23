'45세' 슈, 레이저 받고 몸매까지 잡았다..초밀착 S라인 '관리 끝판왕'
[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 S.E.S. 출신 슈가 꾸준한 자기관리 근황을 전했다.
슈는 23일 "요즘 나는 건강과 피부를 위해 많은 노력을 하고 있다. 노력하지 않으면 아무것도 달라지지 않기 때문에, 나만의 시간조차 허투루 보내고 싶지 않다. 세상에 쉬운 것은 없지만, 결국 내 건강과 식단, 그리고 꾸준한 관리가 나의 몸과 피부를 완성해 준다고 믿는다"라고 밝혔다.
이어 "관리를 해야 하는 직업이지만, 사실 가장 어려운 건 꾸준히 유지하는 힘인 것 같다. 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 계속 노력하는 것, 그것이 지금의 나의 다짐이다. 하루 1분도 의미 없이 보내고 싶지 않다. 오늘도 나는 열심히, 그리고 진심으로 살아가고 싶다"라고 전했다.
이와 함께 공개된 사진 속 슈는 헬스장에서 운동에 집중하는 모습으로 눈길을 끌었다. 군살 없이 탄탄한 몸매와 완벽한 S라인을 자랑해 감탄을 자아냈다.
또한 앞서 슈는 레이저 시술을 받고 회복하는 과정을 리얼하게 공개해 눈길을 끌었다.
한편 슈는 농구선수 출신 임효성과 2010년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.
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