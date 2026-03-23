2년 넘게 뜸했던 남가수…'콜라 코미구"로 컴백

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[스포츠조선 정빛 기자] 아티스트 젤로(ZELO)가 오는 31일 신곡 'Cola Comigo'를 발매한다.
스케줄러에 따르면 젤로는 발매에 앞서 이번 'Cola Comigo'의 뮤직비디오 티저 두 편을 공개하며 컴백 열기를 끌어올린다. 싱글 커버 이미지에는 젤로의 감성적이면서도 세련된 비주얼이 담겼다. 차분한 무드는 타오르는 노을빛을 연상케 하는 강렬한 색감과 대비를 이루며 젤로의 색다른 음악 시도를 예고하고 있다.
오랜만에 신곡으로 컴백하는 젤로는 오는 4월 12일 첫 단독 팬 콘서트 'COMIGO : NEXT CHAPTER (코미구 : 넥스트 챕터)'를 개최하며 팬들의 기다림에 화답한다. 이 공연에서 'Cola Comigo'의 라이브 무대를 선보이며, 매력적인 랩과 보이스, 유려한 퍼포먼스를 아우르는 능력치를 재차 증명할 계획이다.
젤로는 그룹 B.A.P로 데뷔 후 솔로 아티스트로도 꾸준히 완성도 높은 앨범을 발표하며 탄탄한 음악 세계를 정립해왔다. 최근 음악 레이블 블랙스쿼드와 손잡고 새로운 도약을 알렸다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com