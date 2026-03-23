2년 넘게 뜸했던 남가수…'콜라 코미구"로 컴백

기사입력 2026-03-23 17:19


2년 넘게 뜸했던 남가수…'콜라 코미구"로 컴백
사진 제공=블랙스쿼드

[스포츠조선 정빛 기자] 아티스트 젤로(ZELO)가 오는 31일 신곡 'Cola Comigo'를 발매한다.

젤로는 지난 19일과 20일 블랙스쿼드(VLACKSQUAD) 공식 SNS를 통해 새 싱글 'Cola Comigo (콜라 코미구)' 발매를 공식화하는 프로모션 스케줄러와 커버 이미지를 공개했다.

'Cola Comigo'는 젤로가 2023년 12월 발매한 세 번째 EP 'ENOUGH (이너프)' 이후 2년 3개월여 만에 선보이는 신곡이다. '나와 함께'라는 의미의 곡명은 팝 아티스트로서 젤로만의 개성 짙은 음악색을 기대하게 한다.

스케줄러에 따르면 젤로는 발매에 앞서 이번 'Cola Comigo'의 뮤직비디오 티저 두 편을 공개하며 컴백 열기를 끌어올린다. 싱글 커버 이미지에는 젤로의 감성적이면서도 세련된 비주얼이 담겼다. 차분한 무드는 타오르는 노을빛을 연상케 하는 강렬한 색감과 대비를 이루며 젤로의 색다른 음악 시도를 예고하고 있다.

오랜만에 신곡으로 컴백하는 젤로는 오는 4월 12일 첫 단독 팬 콘서트 'COMIGO : NEXT CHAPTER (코미구 : 넥스트 챕터)'를 개최하며 팬들의 기다림에 화답한다. 이 공연에서 'Cola Comigo'의 라이브 무대를 선보이며, 매력적인 랩과 보이스, 유려한 퍼포먼스를 아우르는 능력치를 재차 증명할 계획이다.

본격적인 활동의 새 챕터를 여는 젤로의 신곡 'Cola Comigo'는 오는 31일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이어 2026 젤로 팬 콘서트 'COMIGO : NEXT CHAPTER'는 4월 12일 오후 2시, 5시 2회에 걸쳐 서울 강남구 일지아트홀에서 열린다.

젤로는 그룹 B.A.P로 데뷔 후 솔로 아티스트로도 꾸준히 완성도 높은 앨범을 발표하며 탄탄한 음악 세계를 정립해왔다. 최근 음악 레이블 블랙스쿼드와 손잡고 새로운 도약을 알렸다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

'미스터 킴♥' 28기 순자, 앞트임까지 했다..7일만 '확 달라졌다'

4.

ITZY 유나, '장카설유' 비주얼 4대장 인정 "K팝 비주얼 아이콘 감사"

5.

박명수, BTS 광화문 공연에 소신 "성공이네 아니네 말 많지만, 국위선양 엄청난 의미"(라디오쇼)

연예 많이본뉴스
1.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

'미스터 킴♥' 28기 순자, 앞트임까지 했다..7일만 '확 달라졌다'

4.

ITZY 유나, '장카설유' 비주얼 4대장 인정 "K팝 비주얼 아이콘 감사"

5.

박명수, BTS 광화문 공연에 소신 "성공이네 아니네 말 많지만, 국위선양 엄청난 의미"(라디오쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

2.

'좋은거야 나쁜거야?' 홍명보호 첫 상대 코트디부아르, '초신성' 부상으로 명단 제외...대신 '아스널 먹튀'가 대체발탁

3.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'홈런치는 톱타자' "시야도 궤도도" 모든 것이 바뀌었다...AG 국대 유격수 향한 첫 걸음

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.