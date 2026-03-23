김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

기사입력 2026-03-23 20:31


김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

[스포츠조선 김준석 기자] 김지민이 김준호의 이른바 '출산 중계설'에 제동을 걸며 웃음을 안겼다.

23일 유튜브 채널 '짠한형'에는 '39금 부부 클리닉 찐 에피소드로 1000만 가능한 [짠한형 EP.137]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에는 김준호, 김지민, 정이랑이 출연해 시험관 준비 과정과 결혼 비하인드 등을 솔직하게 털어놨다.

먼저 김준호는 2세 준비 근황을 전하며 시험관 시술 과정의 현실적인 고충을 언급했다.

그는 "지민이 주사 맞을 시간마다 알람이 울린다. 그런데 어느 날 모르고 주사를 안 가져왔다"며 "이 과정이 여자에게 정말 힘들다. 10일 동안 주사를 맞아야 하고 하루에 세 번씩 맞는다"고 말했다.

이에 김지민은 "보통 남편이 도와주는데 그것도 못 꽂더라"고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

이어 "그래서 이후로는 제가 직접 한다"고 덧붙이며 김준호의 허당 면모를 드러냈다.

정이랑 역시 두 사람의 일상을 거침없이 폭로하며 분위기를 달궜다. 그는 "준호 오빠가 지민이 가방 사준다고 해서 저도 고르라고 하더라. 청담동 매장이었다"며 "결국 커플 가방처럼 둘 다 사줬다. 방송에서 얘기하려고 산 거 아니냐는 말도 있었다"고 밝혔다. 이에 김준호는 "그날 술을 많이 마셨다"고 해명해 웃음을 더했다.


김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

이후 정이랑은 "근데 그 다음주인가 준호 오빠가 어느 방송에서 '플렉스'와 관련한 이야기를 하다가 그 얘기를 꺼내더라. 빌드업 같았다"라고 지적했고, 김준호는 "그럼 내가 프러포즈도 방송하려고 한 거고 결혼도 방송 하려고 한 거냐. 이런 오해가 많다. 난 진심이다"라고 당황한 모습을 보였다.

이에 김지민은 "아니 프러포즈도 방송을 끼고 했는데 그래 뭐 프러포즌데 싶었다. 설마 결혼을? 근데 결혼도 방송을 끼더라. 그래서 설마 출산까지? 근데 바로 다음주에 '미우새' 촬영이 잡혔다"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

김준호는 "그냥 '트루먼쇼'라고 생각해"라고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

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