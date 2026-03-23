이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

기사입력 2026-03-23 20:46


이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 이영자와 정선희가 7년 만에 재회했다.

23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이영자의 '30년 지기' 개그우먼 정선희가 게스트로 출연했다.

7년 만에 재회한다는 이영자와 정선희는 포옹을 나누며 뭉클한 인사를 나눴다.

정선희는 "언니는 워낙 10년 만에 만나든 5년 만에 만나든 어제 본 것처럼 그 온도로 다정하게 날 편안하게 해주는 관계인 거 같다"며 애정을 드러냈다. 이어 "나한테는 가끔씩 거울을 들여다보는 것 같은 존재"라고 덧붙였다.

이영자 역시 정선희와의 재회에 "너무 좋다"며 울컥했다. 이어 "선희는 선희 일 때문에 힘들었고, 나도 내가 짊어진 무게가 있어서 힘들었다"고 털어놨다.


이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 …
이후 이영자는 정선희에게 "잘 나왔다. 네가 용기 내서 잘 나와줘서 고맙다"며 "안 그랬으면 나는 너한테 부족한 언니였을 거라고 생각했을 거 같다"고 말했다. 이에 정선희는 "난 너무 낭떠러지 그 직전의 삶을 살고 있었다"고 담담히 전했다.

또 이영자는 정선희와 7년간 만나지 않았던 이유에 대해 "싸워서 우리가 만나고 안 만난 건 아니었다"고 설명했다. 그러면서 "난 성격이 급하기만 하고.."라며 "난 왜 좋은 언니가 되지 못했을까"라며 후회하는 모습을 보이기도 했다.

이날 이영자는 정선희가 선물을 건네자 "무슨 돈이 있다고 그러냐. 빚 갚아야지"라며 걱정했다. 이에 정선희는 "이제 조금씩 번다. (빚) 갚았다"라며 미소 지었다. 이어 "예전에 힘들 때 친구들 모여서 밥 먹는데 내가 너무 고마워서 비타민 같은 걸 샀더니 언니가 '빚이나 갚아'라고 혼냈다. 투박한 언니만의 유머가 있다"고 말했다.

이영자는 "선희가 이제는 뭐 거의 일어섰다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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