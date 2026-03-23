송가인 충격적 심리상태 "요즘 자존감 많이 떨어지고 지쳤다" 속내 고백…전문가 "심리적 회복 필요한 시기" 공감
[스포츠조선 고재완 기자] "자존감 많이 떨어졌다."
23일 가수 송가인의 유튜브 채널에는 '송가인 퍼스널 컬러 받으러 갔다가 송가인 속마음 싹 다 털어버린 날!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이 영상에서 송가인은 가수 송가인이 밝은 무대 뒤에 숨겨둔 속마음을 솔직하게 고백했다. 그는 퍼스널 컬러 진단을 받던 중 자신의 심리 상태에 대해 솔직하게 털어놓으며 "요즘 자존감이 많이 떨어졌다"고 고백해 눈길을 끌었다.
이어 "활동을 오래 하다 보니 지칠 수밖에 없는 것 같다"며 꾸준한 활동 속에서 쌓인 피로감까지 드러냈다.
실제로 상담 과정에서도 현재 상태가 분석됐다. 전문가는 "지쳐 있고, 응원이 필요한 상태"라고 설명하며 "심리적인 회복이 필요한 시기"라고 진단했다.
특히 송가인은 이어진 감정 상태 분석을 위한 향테스트에서 '상큼한 향'의 시트러스 계열을 선택하며 "이런 향을 좋아한다" 밝혔고, 이는 "에너지를 끌어올리고 싶은 심리와 맞닿아 있다"는 해석이 이어졌다. 이에 송가인은 개인 맞춤형 향수를 제작해 심리 안정과 기분 전환을 꾀하려고 노력하는 모습을 보이기도 했다.
그는 평소 밝고 긍정적인 이미지로 사랑받아온 만큼, 이날 드러난 솔직한 고백은 더욱 큰 공감을 불러일으켰다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.