[인터뷰②] '말자쇼' 문승원 PD "김영희 연예대상 후보도 좋지만…올해 목표=정범균 단독 수상"

KBS '말자쇼'의 문승원 PD가 16일 오후 서울 여의도 KBS에서 인터뷰하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.3.16/
[스포츠조선 안소윤 기자] 문승원 PD가 '말자쇼'를 통해 이루고 싶은 목표를 이야기했다.
'말자쇼' 연출을 맡은 문승원 PD는 최근 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관에서 스포츠조선과 만나 "(김)영희 누나가 연예대상에서 대상을 받는 것도 좋지만, (정)범균이 형이 꼭 단독상을 수상했으면 좋겠다"라고 했다.
개그맨 김영희와 정범균이 이끄는 '말자쇼'는 KBS2 '개그콘서트'의 '소통왕 말자 할매' 코너에서 시작된 프로그램이다. 관객 참여형 상담 포맷을 기반으로 한 스탠드업 코미디 쇼로, 김영희가 캐릭터 '말자 할매'를 앞세워 세대와 관계를 넘어 진정한 소통을 보여주고 있다. 단독 예능으로 편성된 이후 3.1%(닐슨코리아, 전국 기준) 자체 최고 시청률을 기록하며 지상파 동시간대 1위에 오르기도 했다. 녹화 후 유튜브 채널에서도 수백만 조회수를 기록하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.
문 PD는 '소통왕 말자 할매' 코너를 기획하게 된 과정에 대해 "'개그콘서트'가 부활하기 전부터 영희 누나와 범균이 형이 함께 공연을 하고 있었다. 둘이 '말자 할매'라는 캐릭터를 가지고 전국을 돌면서 고민상담을 진행해 왔다. 이후 범균이 형이 영희 누나를 설득해서 '개그콘서트'에서 '소통왕 말자 할매'를 함께 해보자고 했는데, 처음엔 영희 누나가 못 한다고 했다. '개그콘서트'는 콩트를 기반으로 하는데, '소통왕 말자 할매'는 대본이 없는 코너다. 대본이라고 해봤자, 분량이 A4용지 반 장 정도 되는데, 소개 멘트와 엔딩 멘트를 제외한 나머지 분량은 현장에서 관객들의 고민을 받아서 진행을 한다"며 "코너 기획 당시 영희 누나가 악플로 인한 큰 어려움을 겪고 있었고, 본인 때문에 후배들까지 피해를 입을까 봐 걱정을 많이 했다. 범균이 형이 영희 누나를 잘 다독이고 포기하지 않은 덕분에 여기까지 올 수 있었다"고 설명했다.
사진 제공=KBS
특히 문 PD는 '소통왕 말자 할매'가 '말자쇼'로 홀로서기하기까지 정범균의 공이 가장 컸다고 강조했다. 그는 "범균이 형은 마치 TV 뒤에 있는 전선 같다. 눈에 보이지는 않지만, '말자쇼'가 매끄럽게 진행될 수 있도록 원동력이 되어준다. 영희 누나 역시 범균이 형에게 의지를 많이 한다. 누나가 플레이어로서 녹화 현장을 뛰어다니다 보면 시야가 좁아진다. 저도 카메라에 잡힌 사람들만 볼 수 있다. 저희 중에 800명을 다 볼 수 있는 사람은 유일하게 범균이 형밖에 없다. 녹화 분위기가 쳐지면, 재밌는 사연이 적힌 포스트잇을 떼어서 사연을 읽고 분위기를 업시킨다. 또 분위기가 과열된 것 같으면, 형이 눌러 주기도 한다. 방송에 나가는 것과는 별개로 형이 정말 큰 역할을 하고 있다. 저희 프로그램은 녹화를 한 번 시작하면 중간에 한 번도 안 끊는다. 늘 녹화를 마치고 나면 영희 누나는 잘 안 풀린 것 같다고 걱정을 많이 하는 편인데, 그런 누나 옆에서 범균이 형이 멘털코치 역할도 해준다"고 고마움을 표했다.
올해 목표에 대해선 "사실 지난해 영희 누나가 연예대상에서 대상 후보로 오른 것만으로도 감격스럽다. 올해는 목표가 두 가지인데, 하나는 '말자쇼'가 연말까지 가는 거다. 그게 더 영희 누나에게 큰 선물일 것 같다. 또 하나는 범균이 형이 연예대상에서 단독상을 받았으면 좋겠다. 작년에 형이 '개그콘서트' 코너 '챗플릭스'로 단체상을 받긴 했는데, 단독상은 또 다른 의미가 있지 않나. 이 두 가지를 모두 해낸다면 '올해 무사히 잘 해냈다'고 자화자찬할 수 있을 것 같다. 시청자 분들도 많은 응원을 보내주고 계시니까, 이대로만 가면 내년, 내후년까지도 갈 수 있지 않을까 싶다"고 간절함을 내비쳤다.