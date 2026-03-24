이수근, 뇌성마비 앓았던 둘째 언급…"울면 감성팔이라 하더라"

기사입력 2026-03-24 06:11


이수근, 뇌성마비 앓았던 둘째 언급…"울면 감성팔이라 하더라"

이수근, 뇌성마비 앓았던 둘째 언급…"울면 감성팔이라 하더라"

이수근, 뇌성마비 앓았던 둘째 언급…"울면 감성팔이라 하더라"

[스포츠조선 김준석 기자] 이수근이 뇌성마비를 앓았던 둘째 아들을 언급하며, 자녀의 사연을 두고 쏟아지는 악플에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

23일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 '흑백요리사2'에 출연했던 프렌치 파파 이동준 셰프가 의뢰인으로 출연했다.

이날 이동준 셰프는 자폐 스펙트럼을 가진 아들을 언급하며 방송 후 쏟아진 악플로 상처를 받았다고 털어놨다.

그는 "'흑백요리사2'에 출연했는데 공개적으로 눈물을 흘렸다. 원래 밝은 이미지인데 전국적으로, 전 세계적으로 눈물이 많은 사람이 됐다"며 "'사연팔이 한다'고 공격을 하더라. 어떻게 하면 서장훈 님처럼 담담하게 내 이야기를 할 수 있을까 싶다"고 고민을 전했다.

이에 서장훈은 "수근이도 같은 경우는 아니지만, 둘째가 태어났을 때 조금 아팠다. 지금은 아무 문제 없이 잘 지낸다"고 조심스럽게 말했다. 이동준 셰프 역시 "내 마음을 잘 아실 것 같다"고 공감했다.

이후 이수근은 자신의 경험을 꺼내며 단단한 조언을 건넸다. 그는 "아들과 관련해 기사가 많이 났다. 그래서 인터뷰하다 울면 '감성팔이 한다'고 하더라"며 "그래도 난 신경 하나도 안 쓴다. 감성을 팔든 니들이 뭘 하든, 남의 눈물을 보고 닦아줄 생각을 못 할 망정 '저러고 있네' 이런 표현하는 사람들 보고 내가 흔들리면, 아빠로서 남편으로서 적합하지 않다고 본다"고 말했다.

이어 "난 거기에 동요될 필요가 없다고 본다. 우린 아빠고 강해야 한다"고 덧붙이며 같은 부모로서 이동준 셰프를 진심으로 다독였다.

서장훈 역시 부모의 마음을 헤아리는 조언을 보탰다. 그는 "너무나 소중한 우리 아이가 앞으로 큰 걱정 없이 잘 살길 바라는 아빠, 엄마의 마음이 중요하다"며 "그 아이의 얼굴만 생각해도 눈물이 나는 건 당연하다"고 말했다.


또 "중요한 건 동준이도 부모님의 아들이다. 손자가 힘든 상황이지만 부모님 입장에선 '우리 아들이 인생도 힘들 텐데' 하실 것"이라며 "아내 분의 부모님도 귀한 딸이 고생하는 걸 보면 마음 아플 것"이라고 짚었다.

이어 "지금처럼 아이에게 최선을 다하는 것도 좋지만, 두 분의 인생도 조금 더 여유 있게 즐겨가면서 아이와 함께하는 게 좋겠다"고 응원했다.

진심 어린 조언을 들은 이동준 셰프는 "오늘 잘 나온 것 같다. 너무 귀한 말씀"이라며 결국 눈시울을 붉혔다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

2.

전지현 시母, BTS '영어 못하는 애들' 글 해명…"덕질도 맘 놓고 못하나"

3.

김동완, 법적 대응 예고가 '자충수' 됐나…전 매니저 "형, 가만히 계세요"

4.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

5.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

2.

전지현 시母, BTS '영어 못하는 애들' 글 해명…"덕질도 맘 놓고 못하나"

3.

김동완, 법적 대응 예고가 '자충수' 됐나…전 매니저 "형, 가만히 계세요"

4.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

5.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

'전체1픽' 박준현 4실점 난타 → 7회에만 16점 났다! 빅이닝 주고받은 잠실 불꽃놀이…'안치홍 4타점' 꼴찌 키움, '챔피언' LG 잡았다 [잠실리뷰]

2.

역대 최악 성적인데…이 가격에 샀다고? '오타니 실착' WBC 유니폼 경매, 최종 낙찰가는

3.

아니, 이렇게 잠잠할 수가… 4G 15타수 무안타→0.115, 결국 특단조치? 삼성전 선발제외→감독 면담까지, 해법찾기[대구현장]

4.

한화 선발 최종 점검…류현진, 시범경기 첫 등판→왕옌청으로 끝낸다

5.

미쳤다! LA 집어 삼킨 '오손 듀오', 한일 스폰서 급증→막대한 글로벌 영향력…야구는 오타니, 축구는 손흥민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.