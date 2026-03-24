이영자, 故최진실 떠난 후 트라우마 고백 "친구들 못 만나..자책 많이 해"

기사입력 2026-03-24 07:01


이영자, 故최진실 떠난 후 트라우마 고백 "친구들 못 만나..자책 많이 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이영자가 절친 故최진실을 떠올리며 미안한 마음을 드러냈다.

23일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이영자의 '30년 지기' 개그우먼 정선희가 게스트로 출연했다. 7년 만에 재회한 두 사람은 그동안 만나지 못했던 이유에 대해 "싸워서 안 만난 건 아니었다"고 입을 모았다.

정선희는 "서로가 너무 아픈 일들을 겪어서 보면 그 상처가 너무 생각나니까 계속 그 일을 얘기하기도 싫고 외면하고 싶던 때였던 거 같다. 그래서 암묵적으로 각자도생하자고 했다"고 설명했다. 이영자는 "선희에게 연락하지 못한 이유가 그때만 생각하면 지금도 사실 모든 친구들이 트라우마가 있다. 자꾸 생각이 나니까 그 트라우마를 이겨내지 못해서 단합 못 하는 거 같다"고 털어놨다.

이날 이영자는 정선희가 사별 후 힘들어했을 당시 묵묵히 곁을 지켰던 이경실을 언급하며 "경실 언니가 옆에서 선희한테 하는 걸 보고 참 많이 자책했다"고 고백했다. 그는 "'나는 인생을 헛살았나 보다. 내가 누구한테 도움이 안 되는구나'라고 생각했다"며 "나랑 놀았을 시간에 더 나은 사람들과 있었으면 걔를 잡아주지 않았을까"라며 故최진실을 떠올리면서 눈시울을 붉혔다.

이어 "경실 언니가 채워주는 걸 보면서 많이 배웠다. 당시에 내가 너무 어렸던 거 같다. 나이만 헛먹었다. 다름을 인정해야 했다. 그런데 나는 정답이 있었던 거다. (상대가) 이렇게 안 하면 답답하고 삐졌다"며 후회를 감추지 못했다.


이영자, 故최진실 떠난 후 트라우마 고백 "친구들 못 만나..자책 많이 …
이에 정선희는 "언니는 정말 사람을 좋아한다. 언니한테 부러웠던 건 나는 언니 이상으로 온도가 올라가지 않는다. 나는 항상 와서 식히고 내 시간을 갖고 내 공간을 가져야 하는데 언니는 애정이 있으면 불구덩이에도 뛰어든다"며 다독였다. 그러나 이영자는 "살아보니까 정말 안 좋다"며 "나는 되게 이성적이지 못했다. 감성이 너무 앞서서 성공도 했지만, 성공한 만큼 반반이다. 아픈 것도 너무 많다"며 씁쓸한 미소를 지었다.

정선희는 "언니는 내가 이 사람을 위해서 애정 표현했을 때 '너는 왜 나한테 애정 표현하지 않아?' 이걸로 상처받고, 그런 게 보이는데도 (내가) 품지 못했던 건 나는 너무 낭떠러지 직전의 삶을 살고 있었다"고 털어놨다. 이에 이영자는 "오늘 네가 잘 나왔다. 안 그랬으면 나는 너한테 부족한 언니라고 생각하고 진짜 후회하면서 살았을 거다"라며 고마워했다.

또 정선희는 "그렇게 생각할까 봐 내가 그 시간이 헛되지 않았다는 말해주고 싶었다. 언니가 뿌린 씨앗이 헛되지 않고, 내가 살면서 그게 많이 생각이 났고, 그게 많이 도움이 된다. 구력이 되고 있다고 말해주고 싶었다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.

한편 이영자와 정선희는 故최진실, 엄정화, 이소라, 홍진경, 최화정 등과 오랜 우정을 이어온 연예계 절친으로 꼽힌다. 그러나 2008년 정선희의 남편 안재환이 갑작스럽게 세상을 떠난 데 이어 최진실까지 잃으며 힘든 시간을 보냈다.

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