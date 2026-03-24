소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

기사입력 2026-03-24 06:01


소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌…

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 소유가 20kg 감량 후 체질까지 바뀌었다고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '소유기'에는 '요즘 쑥뜸방이 대세라며? | 소유의 독소 대 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 소유는 쑥뜸과 좌욕을 직접 체험했다.

이날 소유는 몸을 따뜻하게 하기 위해 어깨와 발바닥 등에 팥 주머니를 올리고 쑥뜸을 받았다. 그는 "원래 내가 열이 많아서 겨울에 보일러를 잘 안 튼다. 그런데 살이 빠지고 체질이 바뀌어서 요즘 추위를 잘 느낀다"고 말했다. 이어 "의학적으로는 18~19도로 자는 게 살이 잘 빠진다고 한다"고 덧붙였다.


소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌…
평소 웰니스에 관심이 많다는 소유는 "내가 발리를 좋아하는 데 가면 몸이 건강해지는 느낌이 든다. 헬스장에서 운동 끝나고 나가면 습식·건식 사우나, 수영장도 있다. 아이스배스에 들어가서 2분 버티고 나와서 좀 쉬다가 다시 사우나하고 이걸 3~4번 반복하면 진짜 기운이 올라간 느낌이 든다"고 전했다.

체질 변화로 땀이 줄지 않았느냐는 질문에는 "다시 살이 좀 쪘더니 또다시 돌아온 거 같다"고 솔직하게 털어놨다.

이후 좌욕까지 체험한 소유는 "부기가 빠진 거 같다. 피곤하거나 부기 빠질 때마다 아이홀이 들어가는 데 부기가 없다. 부기 빠지는 데 효과가 있던 거 같다"며 만족감을 드러냈다.

한편 소유는 최근 68kg에서 49kg까지 약 20kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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