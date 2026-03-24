허경환, '놀뭐' 고정된 후 유재석 감시에 당황 "CCTV 달아놓은 줄"

기사입력 2026-03-24 06:21


허경환, '놀뭐' 고정된 후 유재석 감시에 당황 "CCTV 달아놓은 줄"

[스포츠조선 조윤선 기자] 허경환이 유재석의 각별한 챙김을 전해 웃음을 자아냈다.

23일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '허경환 유튜브 댓글창 왜 이래..? 댓글 읽다가 버터떡 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 허경환은 댓글 읽기 시간을 가졌다.

이날 허경환은 "댓글을 많이 본다. 아직은 많이 봐도 될만한 댓글 수"라며 "댓글 쓰신 분들이 나 기죽을까 봐 칭찬을 많이 해주신다. 달래는 댓글이 민망하고 고마운데 한편으로는 이분들이 자신 있게 '재밌다'고 할 수 있도록 해야겠다는 생각이 든다"고 말했다.

이어 팬들이 남긴 '방송국 자식들아, 허경환 고정 안 시켜주면 고마 안 볼란다', '아쉽게도 '유퀴즈'는 유재석이 혼자서도 너무 잘해서.. 다행히도 '놀뭐'는 됐다치고 완~투' 등의 응원 댓글에 고마움을 전했다. 그는 "여러분이 응원해 주는 거 진짜 다 알고 있다. 솔직히 연예인 걱정 하지 말라고 하는데 우리 허둥이(구독자명)들은 내가 마음 다칠까 봐 진짜 걱정 많이 한다"며 "내 유튜브 구독자는 진짜 찐팬들만 있는 거 같다"며 거듭 감사한 마음을 드러냈다.


허경환, '놀뭐' 고정된 후 유재석 감시에 당황 "CCTV 달아놓은 줄"
또 허경환은 '유느님과 통화하자. 잘 받아주실 거다'라는 댓글이 등장하자 "아직 전화 못 하겠다"며 소심한 모습을 보였다. 그러면서 "전화가 오긴 오는데 요즘 맨날 가서 쓸데없는 짓을 할까 봐 '경환아 어디야'라고 하신다. 그래서 '헬스장 가려고 한다'라고 하면 '헬스장 어디인데. 나가지 마. 아파트 안에만 있어'라고 한다"고 전해 웃음을 자아냈다.

허경환은 "CCTV 달아놓은 거 같다. 나가려고 하는데 전화가 오더라"며 유재석의 '감시'를 언급해 웃음을 더했다.

한편 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에 고정 멤버로 정식 합류했다. 지난 14일 방송에서는 턱시도를 차려입고 "장장 3개월의 긴 시간이었다. 감사드린다"며 시청자에게 큰절로 인사했다. 이에 유재석은 "경환이를 왜 멤버로 안 하냐고 많은 분들이 물어봤다"고 말했고, 하하는 "시청자가 만들었다"고 덧붙였다.

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