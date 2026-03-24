'김준호♥' 김지민, 시험관 중 우울증 고백 "금주 스트레스, 요리로 풀어"('짠한형')

기사입력 2026-03-24 07:36


'김준호♥' 김지민, 시험관 중 우울증 고백 "금주 스트레스, 요리로 풀…

[스포츠조선 정안지 기자] 김지민이 김준호를 위해 음식을 하게 된 이유에 대해 털어놨다.

23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "동엽신도 감당 불가. 찐 유부들의 매운 입담 배틀"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신동엽은 "방송 준비하면서 두 사람 유튜브를 보고, (김지민)SNS에는 셰프가 돼서 남편을 위해서 음식을 차리더라"고 이야기했다.

이에 김지민은 "요즘 시험관 시술을 받으면서 술을 못 먹으니까 뭐라고 풀어야 되니까, 뭐라고 안 풀면 우울증이라 예민증이 온다더라"라면서 "그래서 요리라도 해보자 했는데 아예 빠졌다"라고 말했다. 이어 그는 "그래서 다음날 오빠 뭐 먹일 생각 하면서"라고 하자, 김준호는 "내가 노후에 풀린다고 하더라"면서 만세를 외쳤다.

그때 김지민은 "그래서 이렇게 됐다"라면서 자신이 키워준 김준호의 애정 가득한 뱃살을 공개해 웃음을 안겼다. 신동엽은 "아기 준비하니까 그게 다 정자였으면 좋겠다"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.


'김준호♥' 김지민, 시험관 중 우울증 고백 "금주 스트레스, 요리로 풀…
이어 신동엽은 "(김준호가)탁재훈 형이랑 상민이랑 왔을 때도 마지막 술이라고 하더라"고 하자, 정이랑은 "아니 왜 볼 때마다 마지막이라고 하더라. 지난주에 만났을 때도 마지막이라고 하더라"고 폭로했다. 그러자 김준호는 "오늘이 진짜 마지막 술이다"라면서 "월요일 수정을 해야 한다. 오늘이 진짜 마지막 술이다"라고 강조했다.

술을 좋아하는 김지민 또한 아기를 위해 금주 중이라고. 정이랑은 "다음에 하면 안 되냐. 왜 급하게 하냐. 일주일 정도 늦어도 되지 않냐"라고 하자, 김지민은 "이게 가진 자의 여유인가"라면서 부러워했다. 이어 김지민은 "언니가 자연 임신을 해서 시험관 개념이 없다. 늦추면 한 달이 늦어지는데 이 언니는 일주일 정도 늦어도 되지 않냐고 하는 거다"라고 미룰 수 없는 이유를 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

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