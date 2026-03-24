'시험관' 김준호♥김지민, 올해 부모되나 "바로 임신"...2세 이름도 받았다 ('짠한형')

기사입력 2026-03-24 08:09


'시험관' 김준호♥김지민, 올해 부모되나 "바로 임신"...2세 이름도 …

[스포츠조선 정안지 기자] 2세를 위해 시험관 시술 중인 김지민이 "검은색을 피해주면 바로 임신 할 수 있다"는 말에 집중했다.

23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "동엽신도 감당 불가. 찐 유부들의 매운 입담 배틀"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김준호는 "오늘이 진짜 마지막 술이다"라면서 "월요일 수정을 해야된다. 오늘이 진짜 마지막 술이다"라고 강조했다. 현재 김준호, 김지민 부부는 2세를 위해 시험과 시술 중이다.

그때 신동엽은 "방송 준비하면서 두 사람 유튜브를 보고, (김지민)SNS에는 셰프가 돼서 남편을 위해서 음식을 차리더라"고 이야기했다. 이에 김지민은 "시험관 시술을 받으면서 술을 못 먹으니까 뭐라고 풀어야 하니까, 뭐라고 안 풀면 우울증이라 예민증이 온다더라"라면서 "그래서 요리라도 해보자 했는데 아예 빠졌다"라고 말했다. 이어 그는 "그래서 다음날 오빠 뭐 먹일 생각 하면서"라고 하자, 김준호는 "내가 노후에 풀린다고 하더라"면서 만세를 외쳐 웃음을 안겼다.

이어 김준호는 2세 이름 질문에 "이름은 생각 안 해봤다. 태명은 봄에 낳으면 냉이나 달래, 그 계절 채소 이름으로 했으면 좋겠다"라고 했다. 이에 김지민은 "4월, 5월이면 두릅"이라고 해 웃음을 안겼다.


'시험관' 김준호♥김지민, 올해 부모되나 "바로 임신"...2세 이름도 …
한편 신동엽은 김준호, 김지민을 위해 사주명리학 전문가 김동완 교수를 초대했다. 신동엽, 홍인규, 유세윤의 아기 이름을 작명하신 분이라고.

미리 김준호와 김지민의 생년월일을 받고 조사해 왔다는 김 교수는 "준호 씨는 골고루 있다. 화도 있고, 목도 있고 약간 덜렁덜렁하는 것도 있다. 일은 많이 벌이는데 정리정돈이 잘 안 되는 것 같다"라며 "지민 씨가 수가 좀 많은 편이고 금도 좀 있고 이래서 걱정이 많지만 디테일하다. 내가 아는 사람들한테는 대범한데 모르는 공간에서는 소심하다. 그거를 지켜줄 수 있는 게 준호 씨다"라고 말했다. 그러면서 "둘의 궁합은 100점"이라고 말해 두 사람을 환하게 웃게 했다.

이어 김 교수는 "수의 기운이 좀 많아서 검정을 피해야 한다. 검은색을 피해주면 바로 임신할 수 있다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이를 들은 정호철은 "진짜 불을 끄면 안 되겠다"라고 하자, 김준호와 김지민은 "맞다"라며 웃었다.


김 교수는 "사주에 하늘이 도와주는 그런 기운이 있다. 인덕도 좀 많다. 아마 그 인덕이 준호 씨지 않을까"라면서 "검은색만 피하면 다 좋을 것 같다"라고 했다. 이에 김지민은 "최고의 인복이다"면서 "불 켜고 하는 걸로. 아니, 불 켜고 공부를 한다고"라고 해 웃음을 자아냈다.

이어 신동엽은 "언제 아이가 태어날지 모르지만 기운만 봤을 때 좋은 느낌의 이름이 있냐"라고 2세의 이름에 대해 물었다. 이에 김 교수는 "이름을 지어봤다. 남자일 때 재상 '재', 활짝 열릴 '하'로, 영의정이나 국무총리나 이런 지도자가 된다는 '김재하', 두 번째는 곧을 '정'에 제후 '후', 올바른 정치를 하는 제후"라며 "딸 이름은 재상 '재', 바랄 '희'"라고 추천해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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