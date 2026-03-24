'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

기사입력 2026-03-24 08:54


'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 중학생 딸 '불법 고용' 의혹에 대해 억울함을 호소했다.

24일 윤혜진은 자신의 SNS 계정에 "윤혜진 딸, 중학생 신분으로 알바…정식 고용이면 불법"이라는 내용의 기사를 캡처해 올리며 직접 해명에 나섰다.

그는 "진짜 알바를 한 게 아니라 학교 근처 맨날 가는 마트 사장님이랑 친해서 아빠 기다리는 동안만 본인이 해보고 싶다고 해본 거다. 돈 받고 일을 한 게 아니"라고 해명했다.

이어 "우리 어릴 때 맨날 가던 슈퍼. 엄마 없을 때 수다도 떨고 손님맞이도 해보고 계산도 해보던 그런 거"라면서 "낭만 없다 진짜"라고 속상한 심경을 전했다.


'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한…
이번 해프닝은 윤혜진이 전날(23일) 자신의 SNS에 "아빠가 단축 수업인 줄 모르고 늦게 와 기다리는 동안 이마트 알바 중이라는 소식, 너무 귀엽고"라는 글과 함께 영상을 게재하면서 불거졌다. 공개된 영상에는 딸 지온 양이 교복을 입은 채 매장에서 계산을 돕는 듯한 모습이 담겼고, 이를 본 일부 누리꾼들 사이에서 중학생 신분으로 아르바이트를 한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

다만 윤혜진이 곧바로 해명에 나서면서 실제 고용이나 임금 지급이 없는 체험에 가까운 상황임이 알려졌고, 과도한 오해였다는 사실이 밝혀지며 이번 해프닝은 일단락됐다.

한편 윤혜진은 지난 2013년 가수 겸 배우 엄정화의 남동생인 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 엄지온 양을 두고 있다. 2013년생인 지온 양은 올해 성악으로 선화예술중학교에 입학했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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