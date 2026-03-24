[SC리뷰] 홍석천 딸 결혼에 200명 파티…“박보검·이병헌까지 부른다” 통큰 스케일
[스포츠조선 조민정 기자] 홍석천이 딸의 결혼 소식을 알리기 위해 200명 규모의 초대형 이벤트를 직접 기획하며 시선을 끌었다.
23일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 55세 생일을 맞은 홍석천이 딸의 결혼 발표를 위해 파티를 설계하는 모습이 공개됐다. 그는 생일파티 마지막 순서에 결혼 소식을 공개하는 방식으로 이벤트를 구성했다.
특히 콘셉트는 '시상식'이었다. 홍석천은 "연말 시상식에 한 번도 초대를 못 받았다"며 직접 무대의 주인공이 되는 형식을 택했다. 생일파티와 청첩장 모임을 결합한 이색 기획이다.
이날 행사에는 가족과 지인들은 물론 연예계 인맥까지 대거 참석했다. 사회는 유병권이 맡았고 가수 왁스가 축가를 불렀다. 홍석천은 하객으로 김재중 박보검 이병헌 이진욱 (여자)아이들 미연 등을 언급하며 규모를 짐작하게 했다.
그는 "다른 때는 이렇게 크게 안 한다. 너 시집간다고 해서 준비했다"며 딸을 향한 마음을 드러냈다. 딸 역시 아버지에게 '좋은 아빠상'을 수여하며 화답했다.
또 이날 파티에서는 '예비 사위를 찾아라' 이벤트도 진행됐다. 예비 사위가 하객들 사이에 섞여 등장했고 딸이 직접 찾아 나서는 형식으로 분위기를 끌어올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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