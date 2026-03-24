'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지선이 첫째 아들의 입대에 눈물을 보였다.
23일 김지선은 자신의 SNS 계정에 "오늘 사랑하는 큰아들 지훈이가 나라의 부름을 받고 입대를 하게 됐다"라는 글과 함께 장문의 글을 게재했다..
그는 "역시 지휸이 답게 차근차근 준비해서 원하던 공군에 입대하게 됐다. 머리 자를때도 함께 웃으며 장난치고 해서, 난 이상한 엄마인가 보다 했는데, 막상 이별의 시간이 되니 결국 눈물이 터진 엄마를 다독여 주며 퇴소식때 보자고 하고 늠름하게 들어갔다"고 전했다.
이어 "요즘 군대 편해졌다 편해졌다 하지만, 집 떠나면 다 고생 아니겠냐"면서 "모쪼록 좋은 선임과 좋은 동기 만나서 그 안에서 지훈이의 선한 품성이 더욱 강건하고 진하게 성장하길 기도해 본다"라고 덧붙였다.
공개된 사진에는 입대를 앞둔 아들을 배웅하기 위해 훈련소를 찾은 김지선 가족의 모습이 담겼다. 첫째 아들 지훈 군은 막내딸을 안으며 마지막 인사를 나눴고, 부모와 함께 셀카를 남기며 의젓하고 늠름한 모습을 보여 훈훈함을 자아냈다. 가족들과 작별 인사를 나눈 뒤 훈련소로 향하는 순간까지 담겨 뭉클함을 더했다.
한편, 김지선은 2003년 동갑내기 사업가와 결혼, 슬하 세 아들과 딸 하나를 두고 있다. 출산 후 그는 아이들과 함께 SBS '스타 주니어 쇼 붕어빵', '걸어서 환장속으로' 등에 출연해 단란한 가족의 모습을 공개하기도 했다.
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