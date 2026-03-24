소년원만 3번 갔는데..17세 여고생, 생명 돌보는 간호학과 진학 "이젠 달라질 것"(물어보살"
[스포츠조선 김소희 기자]'물어보살' 17세 여고생이 반복된 가출과 소년원 송치 경험을 털어놓으며 변화를 다짐했다.
23일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에서는 소년원에 세 차례 송치된 17세 사연자가 등장해 자신의 과거와 현재 고민을 솔직하게 고백했다. 이날 공개된 이야기는 반복된 가출과 일탈, 그리고 그 과정에서 겪은 경험들이 중심이 되며 시청자들의 관심을 모았다.
사연자는 "중학교 1학년 때부터 가출을 시작했다"며 "학교를 잘 나가지 않고 술과 담배를 접하며 일탈을 이어갔다"고 밝혔다. 이어 가출의 이유에 대해서는 "부모님과의 사이는 나쁘지 않았지만, 그저 노는 것이 좋아서였다"고 덧붙여 솔직한 고백으로 충격을 안겼다.
그는 부모의 가출 신고가 누적되면서 상습 가출로 이어졌고, 결국 소년원 송치로 이어졌다고 설명했다. 특히 15세 당시 같은 해 두 차례 9호 처분을 받았으며, 이후에도 가출을 지속하다 10호 처분으로 약 1년 3개월간 수용됐던 경험을 털어놔 놀라움을 자아냈다.
그러나 현재는 변화의 의지를 보였다. 검정고시에 합격한 뒤 간호학과 진학을 준비 중이라며 "이제는 달라지고 싶다"고 전했다. 방황을 딛고 새로운 길을 향해 나아가려는 모습이 눈길을 끌었다.
이에 출연진의 조언도 이어졌다. 서장훈은 "정신 차려서 다행"이라면서도 "이제부터가 더 중요하다. 아침 일찍 일어나 공부하고 수업을 듣는 건 누구나 참고 하는 것"이라며 현실적인 조언을 건넸다. 이어 "앞으로 살면서 참고 견뎌야 할 순간이 많다. 그때마다 방황을 선택하면 인생이 무너질 수 있다"고 강조했다.
이수근 역시 "괜히 나가서 노는 것보다 공부를 통해 미래를 준비하고 장학금도 노려보라"며 응원의 메시지를 전했다.
마지막으로 사연자는 부모를 향해 "말로만 바뀐다고 해서 죄송하다. 행동으로 보여드리겠다. 사랑한다"고 전하며 진심 어린 다짐을 밝혔다.
한편 KBS Joy '무엇이든 물어보살'은 매주 월요일 오후 8시에 방송된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
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