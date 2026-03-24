'미트4' 眞 이소나, 상금 3억 입금됐다..허찬미X홍성윤 "선·미는 혜택 아무것도 없어"(아빠하고)
[스포츠조선 김소희 기자]'미스트롯4' 진 이소나가 상금 3억 원 입금 사실을 공개하며 화제를 모았다.
24일 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3' 측은 "미스트롯4 진선미 상금 3억 뒤 숨겨진 진실"이라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다. 해당 영상에는 '미스트롯4' 진선미로 활약한 이소나, 허찬미, 홍성윤이 출연해 프로그램 상금과 관련된 다양한 비하인드를 전했다.
이날 전현무는 "많은 분들이 눈이 번쩍 뜨이는데 상금이 3억이다. 요즘 3억 잘 안 준다"면서 "입금 됐냐"라고 물었다. 이소나는 "얼마 전에 입금됐다. 제 통장에 그런 숫자는 처음이다. 0이 대체 몇개냐"라면서 "입금 내역을 캡처했다. 캡처해서 즐겨찾기까지 해놨다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
또한 한혜진이 상금 외 혜택에 대해 묻자, 이소나는 "침대형 안마기, 여행 상품권, 이온수기, 신발, 화장품 등 많다"고 설명했다. 이어 "무엇보다도 진이 되면, 진에게만 주는 신곡 발매 기회를 준다. 엄청난 혜택이다. 진만받으니까"이라며 남다른 의미를 강조했다.
전현무가 "선, 미는 혜택이 없냐"라고 묻자, 허찬미, 홍성윤은 "맞다. 아무것도 없다. 한개도 떨어지는 게 없다"라고 입을 모았다. 이에 전현무는 "(여기에) 도시락 있으니 챙겨드리겠다"라고 너스레를 떨어 폭소를 안겼다.
한편 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'는 매주 수요일 오후 10시에 방송된다.
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