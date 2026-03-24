'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니 야식 안 먹게 돼"

기사입력 2026-03-24 11:14


'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니…

'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김성은이 세 아이를 출산한 후에도 깡마른 비결을 공개했다.

최근 '햅삐 김성은' 채널에는 '김성은 워킹맘 현실 토크. 요요 절대 없는 20kg 다이어트 감량? 워킹맘들의 솔직한 육아 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김성은은 다이어트에 대한 이야기가 나오자 "사람들이 왜 살이 안 찌냐고 묻는데, 나도 모르게 간헐적 단식을 하고 있었더라. 아침을 원래 안 먹고 첫 끼를 12시 정도에 먹는다"라고 밝혔다. 이어 "애들이 저녁을 6시쯤에 일찍 먹는다. 제가 밤에 야식을 안 먹으면 공복 시간이 길게 이어진다"라며 16시간 공복을 생활화했다고 밝혔다.


'정조국♥' 김성은, 출산 후에도 171cm·49kg 비결 "남편 없으니…
이어 "남편과 따로 사니까, 집에 남편도 없다. 남편이 있으면 애들을 재운 후 무언가를 같이 먹게 된다. 근데 남편이 없으니까 밤엔 그냥 자게 된다. 이렇게 18년을 살면서 자연스럽게 다이어트가 된 것 같다. 아이 위주의 식단을 하니까 저염 식단에 매운 음식도 안 먹게 된다. 또 애들을 키우다 보니 저녁 약속도 많이 없다"라고 덧붙였다.

한편 김성은은 2009년 전 축구선수 정조국과 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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